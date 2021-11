Mon Amérique saison 2 : voyage musical dans les années 70

Épisode 1 | L'âge du singer songwriter

Le premier épisode de ce voyage musical met en lumière le phénomène du singer songwriter . Alors que la décennie précédente avait rempli les oreilles de yéyé et d'énergie électrique, dans les années 1970, une nouvelle cohorte de créateurs allait prendre la parole.

Épisode 2 | La naissance du folk québécois

Dans ce deuxième épisode, Michel Lalonde entraîne les auditeurs du petit studio du quartier Hochelaga, à Montréal, jusqu'en Estrie où une musique folk québécoise d'influence américaine a pris racine.

Épisode 3 | Changer le monde, une chanson à la fois

Une chanson peut-elle changer le monde? C'est une question à laquelle Michel Lalonde pensait trouver une réponse simple. Il l'explore en profondeur dans cet épisode consacré à la libération de la parole des années 1970, qui aura permis aux artistes du monde entier de passer leur message et de véhiculer l'émotion.

Épisode 4 | Le rock dans toutes ses couleurs

Hard, métal, progressif, soft ou glam, le rock s'expose sous toutes ses dénominations au cours des années 1970. Michel Lalonde en fait un tour d'horizon dans ce quatrième épisode et revient sur l'aventure du rock telle que vécue par deux de ses congénères : Breen Leboeuf du groupe Offenbach et Richard Lanthier du groupe April Wine.

Épisode 5 | Le retour aux sources

Les années 1970 voient émerger une nouvelle génération de musiciens qui combinent leurs racines rock et blues à une nouvelle vague acoustique. Michel Lalonde se souvient de l'été de 1975 en compagnie d'Yves Lambert, membre fondateur de la Bottine souriante, un des groupes qui ont marqué cette époque alors que les airs traditionnels s'accordent au goût du jour.

Épisode 6 | Un éveil en Acadie

Michel Lalonde raconte la renaissance de l'intérêt pour le folk et la musique traditionnelle en Acadie dans les années 1970. Avec ses invités, Pierre Robichaud et Zachary Richard, il propose un retour musical sur la période féconde pour le combat identitaire des Acadiens et leur attachement à leur culture.

Épisode 7 | Le Nouvel-Ontario et une brise des Plaines

La décennie des années 1970 marque aussi l'éveil des jeunes Franco-Ontariens à leur identité, un phénomène qui contribue à l'essor de la musique francophone dans l'Ouest. Au cours de cet épisode, Michel Lalonde nous fait revivre le moment où il a lui-même repris contact avec sa culture et son identité franco-ontariennes.

Épisode 8 | La radio FM et la liberté des ondes

Avec l'arrivée de ce qu'on allait appeler le long-jeu (le LP) au cours des années 1970, les habitudes d'écoute des gens changent. Dans ce huitième épisode, Michel Lalonde parle du véritable raz-de-marée de nouvelles stations FM, qui deviennent un lien essentiel entre l'explosion musicale de cette époque, les artistes et le public.

Épisode 9 | La connexion humaine

Michel Lalonde nous ramène au côté imprévu et au choc des idées dans la création artistique à une époque où la connexion humaine était essentielle dans le processus créatif. À une époque où Internet ne fait pas partie de nos vies, les collaborations tisseront les premiers liens d'une culture musicale axée sur l'exploration artistique.

Épisode 10 | Le studio... instrument de création

Dans ce dernier épisode de la deuxième saison de Mon Amérique, Michel Lalonde revient sur ces albums qui transformeront le concept du studio dans les années 1970. Il explore cette période riche en création en compagnie du légendaire André Perry, pionnier et visionnaire dans le domaine de la production musicale.