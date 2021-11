Un mouvement de solidarité pour les sinistrés de la rue Laval

Une mobilisation est en cours à Val-d’Or et dans les communautés de Kitcisakik et de Lac-Simon pour venir en aide à des familles qui ont tout perdu dans l’incendie survenu mercredi sur la rue Laval.

Six logements ont été détruits par l’incendie qui n’a heureusement pas fait de victime. Plusieurs familles, dont une quinzaine d’enfants, se retrouvent aujourd’hui sans toit.

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et la Croix-Rouge ont rapidement apporté leur aide aux sinistrés, mercredi. Des collectes d’argent, de vêtements et de meubles ont été lancées à Lac-Simon, mais aussi à Kitcisakik, d’où proviennent trois des familles sinistrées.

Dès qu’on a appris la tragédie, on a apporté du soutien psychologique et moral pour nos membres, souligne Mélanie Penosway, qui œuvre en première ligne au centre de santé de Kitcisakik. On les a accompagnés et le conseil de bande leur a spontanément trouvé des chambres pour se loger hier soir. Nous sommes une grosse équipe qui travaille pour les aider.