Santé : l’Outaouais toujours victime de la centralisation, selon des intervenants

Action Santé Outaouais et le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais ne s'étonnent pas des conclusions du dernier rapport de l'IRIS. Des deux côtés, on estime que la centralisation du réseau de la santé est venue donner le coup de grâce à un réseau déjà fragilisé dans la région.

Une étude menée par l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) a démontré que la Vallée-de-la-Gatineau et le Pontiac sont les parents pauvres de l'Outaouais en matière d'accès aux soins de santé alors que l'ensemble de la région est déjà reconnu pour son sous-financement chronique.

Des acteurs du milieu de la santé voient la centralisation comme un facteur ayant aggravé des problèmes déjà bien présents en Outaouais. Pour Denis Marcheterre, le président d'Action Santé Outaouais, cette nouvelle étude vient confirmer ce qu'on savait déjà .

On a toutes les données qu’il faut pour prendre les décisions, pour prendre acte , a-t-il indiqué en entrevue. On a prouvé à maintes reprises qu’il y a des problèmes spécifiques en Outaouais.

M. Marcheterre souhaite voir des gestes concrets mis en place pour corriger le tir.

Il est plus qu’évident qu’il faut décentraliser pour donner plus de pouvoir et de ressources aux gens en région pour s’organiser entre eux. Une citation de :Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais

En plus d'offrir du pouvoir aux communautés via la décentralisation, M. Marcheterre insiste sur l’importance de donner aux communautés le personnel et le financement nécessaires pour réaliser leurs projets.

Si c’est la bureaucratie qu’on décentralise, on n’est pas plus avancé , a-t-il souligné. Entre-temps, il y a des gens qui souffrent autant physiquement que mentalement et ça, ce n’est pas normal.

Plusieurs impacts négatifs pour la centralisation

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO), Karine D'Auteuil abonde dans le même sens. La centralisation a eu un effet destructeur dans le domaine de la santé , a-t-elle lancé d'emblée.

Mme D'Auteuil s'inquiète de voir les professionnels quitter vers les milieux urbains parce que leur spécialité n'est plus offerte en périphérie. Elle donne en exemple le service d'obstétrique du Pontiac qui est fermé depuis plus d'un an et demi.

Les citoyennes doivent faire une longue route pour accoucher ou traverser la frontière pour accoucher en Ontario , a-t-elle fait valoir. Ce n’est pas normal d’être résidente au Québec et d’accoucher en Ontario par manque de personnel.

De ramener des spécialités dans la périphérie, ça peut non seulement être attrayant, mais aussi plus sécuritaire pour la population. Une citation de :Karine D'Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais

En plus de réduire les services offerts à la population, la centralisation a eu un impact drastique sur le quotidien du personnel soignant, selon Mme D'Auteuil. En centralisant les soins, ça vient faire un déséquilibre sur la répartition de la charge de travail , a expliqué cette dernière. Elle a ajouté que c'est le milieu urbain qui se retrouve avec une charge de travail décuplée, ce qui épuise davantage le personnel déjà à bout.

La centralisation ne fait qu’aggraver la pénurie et c’est la population qui en subit les conséquences , a-t-elle conclu.

De son côté, la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté du Pontiac, Jane Toller a souligné les importants besoins de la population. Nous avons des besoins en termes de santé mentale chez les enfants, en psychiatrie, du côté des gens qui souffrent de dépendance aussi , a-t-elle énuméré.

Mme Toller a fait valoir que la population ne cesse d'augmenter sur son territoire, notamment en raison de l'exode urbain. La préfète a indiqué qu'il fallait penser à ces personnes qui quittent la ville pour venir s'établir dans le Pontiac, mais aussi à tous ceux qui y résident déjà. Ils doivent pouvoir s’attendre à la base en ce qui a trait aux services de santé , a-t-elle ajouté.

