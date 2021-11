La finance et les marchés sont aussi tendance sur TikTok

TikTok est peut-être la plateforme de référence pour partager des chorégraphies ou des recettes innovantes, mais on peut aussi y trouver de jeunes influenceurs et influenceuses du milieu financier qui ont su trouver leur public.

StockTok, le mot-clé qui sert de ralliement aux adeptes de la bourse et des marchés, a déjà rassemblé 1,7 milliard de vues, tandis que son cousin, FinTok, en compte plus de 500 millions.

Les variations autour du mot investir sur la plateforme peuvent réunir des millions, voire des milliards de vues selon la langue.

Des contenus pédagogiques et ludiques

En Australie, l'influenceuse financière Queenie Tan, 25 ans, compte près de 100 000 personnes abonnées à son compte Investir avec Queenie, et quelques dizaines de milliers d’adeptes supplémentaires sur YouTube et Instagram.

Pour elle, il s'agit de partager les conseils qu'elle aurait bien aimé trouver il y a six ans, quand elle-même s'est lancée dans l'investissement sur les marchés financiers et quand elle cherchait ses renseignements dans des livres.

Tournées dans son salon à Sydney, ses vidéos proposent de la pédagogie sur les différents véhicules d'investissement, et des contenus plus ludiques comme les leçons financières que l'on peut tirer de Squid Game, la série phare de Netflix mêlant allégorie sociale et extrême violence et qui fait un tabac mondial depuis des semaines.

Investir sagement pour accumuler du patrimoine

En bonne influenceuse, Queenie Tan partage son expérience de vie, qui comprend une période sous le seuil de pauvreté, à l'âge de 19 ans. Elle encourage son public à vivre de manière frugale et à investir de manière réfléchie et sage, afin d'accumuler progressivement du patrimoine.

J'ai vraiment appris à maîtriser mes dépenses et à connaître la valeur de l'argent , dit-elle, en soulignant n'avoir aucune intention d'acheter un manoir .

Queenie Tan ne cache pas qu'elle n'a aucune qualification financière, comme plusieurs influenceurs et influenceuses qui évoluent dans son domaine.

Mais le Mexicain Andres Garza, lui, est un conseiller financier certifié. Comme celles de Tan, ses vidéos parfaitement adaptées à TikTok sont très populaires chez les jeunes internautes, ravis de trouver des conseils chez quelqu'un de leur âge.

Les gens comme moi rendent amusantes des choses compliquées , a expliqué le jeune homme de 22 ans, interrogé depuis son domicile à Monterrey, dans le nord-ouest du Mexique.

Démocratiser l’accès à la richesse

Pour Andres Garza, les réseaux sociaux et les applications qui permettent d'acheter et vendre des actions et produits financiers démocratisent l'accès à la richesse. Le système financier a toujours laissé l'investisseur ordinaire à l'écart , dit-il. Mais de plus en plus, n'importe qui peut participer.

Ce goût des jeunes adultes pour l'investissement vient corriger l'image de légèreté qui colle parfois à ces générations. C'est génial que tant de gens se sentent en capacité de commencer à investir , souligne Queenie Tan.

D'un autre côté, il y a beaucoup de trucs louches aussi , dit-elle, en évoquant notamment les manœuvres de certains internautes pour pousser à la hausse des titres et les revendre avec profit ensuite.

Pas de contenus sponsorisés

De nombreux organismes de régulation à travers le monde ont appelé à la prudence les jeunes investisseurs et investisseuses face à ces contenus en ligne. Et Plaxful, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, a récemment testé un échantillon de vidéos publiées sur le compte FinTok : une sur sept était fallacieuse.

Pour lutter contre ce phénomène, TikTok a interdit aux internautes de publier des contenus commandités sur les cryptomonnaies et les services d'investissement.

Benjamin Schliebener, un Allemand de 24 ans qui compte plus de 50 000 personnes abonnées sur TikTok, avec des vidéos comme Pourquoi Apple et Tesla ont-ils fractionné leurs titres?, recommande en général d'investir dans des fonds indiciels (ETF) diversifiés, et non sur des actions d'entreprises.

Le message est clair, [ce choix] n'est pas pour tout le monde , souligne le jeune homme, qui se rémunère grâce à des coopérations publicitaires avec des acteurs financiers, des commissions quand ses fans cliquent sur des liens et des conseils à des banques régionales, qui cherchent à créer leur propre image sur les réseaux sociaux.

Comme Queenie Tan, Benjamin Schliebener souligne que les néophytes doivent apprendre à faire leurs propres recherches avant de miser de l'argent.