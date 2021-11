Un entrepreneur autochtone du Témiscamingue ontarien reçoit un prix prestigieux

Il s’agit d’un prix qui souligne l’entrepreneuriat autochtone et ses retombées pour la communauté.

Pow Wow Pitch est un organisme qui souligne les initiatives entrepreneuriales des Autochtones partout en Amérique du Nord. À l’image de l’émission québécoise Les Dragons diffusée sur les ondes de Radio-Canada, l’organisme chapeaute les entrepreneurs autochtones ou encore, leurs idées. Il les aide à se développer sur le marché des affaires.

Gerald James Brandon remporte le Indigenous Entrepreneur Award 2021. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Établi depuis 2019 à Haileybury, L’Autochtone, Taverne américaine est dirigé par Gerald Brandon. Le prix de la relève lui revient, mais ce dernier le partage fièrement avec son équipe d’une trentaine d’employés.

J’ai été surpris. Et je ne prends pas ce prix pour moi-même. Je pense à ce que ça représente pour mon restaurant, pour mes employés et pour la région. Quand on est arrivé ici, il n’y avait rien. Depuis que nous avons bâti ce restaurant, les entreprises se sont multipliées , se réjouit-il.

Gerald Brandon a fait un retour dans sa région natale pour ouvrir son restaurant. Son objectif était clair : celui d’établir une réconciliation entre les trois cultures qui partagent le territoire du Témiscamingue ontarien.

C’est d’apporter les trois cultures dans un même espace. J’ai une vision de réconciliation. Une citation de :Gerald James Brandon

Dans la région, la communauté francophone était repliée sur elle-même, la communauté anglophone repliée sur elle-même et les Autochtones ne venaient pratiquement pas en ville, c’est ce que j’ai comme souvenir. Je me suis dit : pourquoi je ne crée pas un endroit urbain qui reflète la culture autochtone moderne, son évolution. Ça a évolué, ça a changé. J’ai voulu mettre tout le monde ensemble, dans une petite pièce, où les gens peuvent se parler d’une table à l’autre. C’est ce qu’on a accompli , dit-il.

D’ailleurs, 40 % de sa clientèle provient du Québec, notamment du Témiscamingue et de l’Abitibi.

Devenir une source d’inspiration

Les premières années de la vie de Gerald Brandon n’étaient pourtant pas prédestinées à l’entrepreneuriat.

C’était vraiment différent dans les années 60-70. J’étais le seul enfant de ma classe avec un teint foncé en hiver. Ça m’a attiré de l’attention négative. Dès que j’ai pu, je suis parti à Toronto. Je suis tombé dans la drogue, les problèmes de dépendance, j’ai fait de la prison. J’étais toujours dans le trouble, mais ça a changé , confie l’homme d’affaires.

Le restaurant L'Autochtone, taverne américaine, est situé à Haileybury. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Aujourd’hui âgé de 60 ans, il espère d’ailleurs que son histoire et cette récompense pourront inspirer de futurs entrepreneurs.

Aujourd’hui je suis plusieurs fois diplômé. Ça a pris du temps. Ça peut sembler cliché de dire ça, mais si moi je peux le faire, tu peux le faire , dit-il en s’adressant aux entrepreneurs.

Gerald Brandon chérit aussi un autre rêve, celui d’ouvrir une distillerie autochtone dans son quartier.