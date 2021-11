Des éliminatoires particuliers pour le Rouge et Or

Écrasé par les Carabins à son dernier match de saison régulière, le Rouge et Or entame les éliminatoires dans une situation hautement inhabituelle. L’entraîneur Glen Constantin ne s’en cache pas, son équipe aura besoin « d’un parcours sans faute » pour aspirer à la conquête de la Coupe Vanier.

Si le Rouge et Or a rendez-vous avec les Stingers de Concordia, samedi après-midi, au stade Telus, c’est plutôt le match à Montréal du 24 octobre qui continuait de retenir l’attention, jeudi midi, lors du point de presse hebdomadaire de Glen Constantin.

C’était une bonne défaite et je pense que les gars l’ont pris difficilement , a avoué l’entraîneur au sujet du revers de 35-14 face aux Carabins. Un match où ses joueurs ont simplement, selon lui, mal géré l’émotion et l’adversité. On n’a pas bien répondu à ça. Les émotions ont eu le dessus sur nous.

Peu importe les raisons, toutefois, le résultat est le même. Jamais auparavant le Rouge et Or n’avait perdu ses deux matchs de saison régulière face aux Bleus et la dernière saison de trois défaites datait d’il y a 20 ans.

L'entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Qu’à cela ne tienne, les compteurs repartent à zéro , a lancé Glen Constantin, évoquant un vieux cliché de l’après-saison. Les joueurs sont beaucoup plus réceptifs et on a eu des bonnes pratiques. Ils sont à l'affût des correctifs et on s’attend à une bonne performance.

Le piège des Stingers

C’est qu’avant de penser à prendre sa revanche sur les Carabins, le Rouge et Or (5-3) doit d’abord vaincre les Stingers (4-4), samedi après-midi. Une équipe que les hommes de Glen Constantin ont battue par un haut pointage à deux reprises cette saison, mais qu’il ne faudra pas prendre à la légère, prévient l’entraîneur.

On peut voir ça comme un piège, mais on se le fait répéter assez souvent. Le match commence et c’est 0-0. Les pointages qu’il y a eu dans le passé, ça importe peu , a expliqué le porteur de ballon Joanik Masse, jeudi.

Le porteur de ballon Joanik Masse Photo : Yan Doublet

Concordia mise notamment sur le quart-arrière le plus productif du circuit universitaire québécois, cette saison, Olivier Roy. Originaire de Donnacona, ce dernier vivra assurément un moment spécial, samedi, en obtenant le départ en éliminatoires contre l'équipe de son enfance.

Olivier Roy, l’improbable étoile

Pas mal pour un jeune athlète dont pratiquement aucune équipe collégiale ne voulait à sa sortie de la polyvalente de Donnacona. Même chose après ses trois saisons en division 3 avec les Gaulois du Cégep de La Pocatière.

Meneur au pays pour les gains aériens (2470) et les passes de touchés (18), Roy fait passer son entraîneur Brad Collinson pour un génie de l’avoir recruté.

C’est une belle surprise , a admis sans détour Glen Constatin, qui n’avait pas tenté d’attirer le joueur à l’Université Laval à sa sortie du cégep. On voyait un quart-arrière athlétique qui courrait beaucoup, mais il est devenu un bon passeur avec de bons receveurs. C’est un système assez élaboré et pour un joueur qui vient d’une division inférieure, il a eu une belle progression. C’est définitivement le quart-arrière qui a eu la meilleure saison de notre conférence.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin