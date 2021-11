Un tabernacle mystérieusement disparu est retrouvé par surprise

La secrétaire de la paroisse, Gracia Lennon Tanguay, se rappelle distinctement l’émoi causé par la disparition du tabernacle en 2004.

Le prêtre disait sa messe, il s’est retourné pour aller chercher les hosties dans le tabernacle, raconte-t-elle. Mais le tabernacle n’était plus là… Et on ne s’en était même pas rendus compte.

C’est très mystérieux que le tabernacle ait disparu comme ça. C’était très pesant. Il aurait fallu deux hommes pour transporter ça. Une citation de :Gracia Lennon Tanguay, secrétaire de la paroisse Ste-Thérèse-d’Avila de Cache Bay

Peu de temps après avoir découvert que l’objet avait été volé, la police a été appelée sur les lieux, mais n’a rien trouvé.

On ne savait même pas où commencer à chercher , se rappelle Mme Lennon Tanguay.

Retour d’un objet sacré

À ce jour, l’identité du ou des voleurs n’est toujours pas connue, mais le tabernacle et les ciboires ont été retournés à leur lieu d’origine.

Gérald Lajeunesse est le modérateur de la paroisse Ste-Thérèse-d’Avila de Cache Bay. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Même volé, ce sont des objets sacrés , affirme le modérateur de la paroisse, Gérald Lajeunesse. Ce sont des symboles de nos croyances.

Que ça nous revienne et que tout tombe en place, c’est une consolation. Une citation de :Gérald Lajeunesse, modérateur à la paroisse Ste-Thérèse-d’Avila à Cache Bay

Même si les paroissiens ne se serviront pas du tabernacle et des ciboires retrouvés, M. Lajeunesse est convaincu qu’ils seront utilisés à d’autres fins.

Depuis 2004, la communauté utilise un nouveau tabernacle. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Ce tabernacle raconte aussi l’histoire de la place. Ce sont les origines de notre église. Même si c’est une relique, il faut le traiter avec beaucoup de respect , insiste le père Lajeunesse.

Une trouvaille inhabituelle

Roland Bigras à l’habitude de trouver des objets étranges lorsqu’il fait de la pêche à l’aimant.

Roland Bigras a fait une trouvaille inhabituelle lors d'une sortie de pêche à l'aimant sur le lac Nipissing. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

On peut vraiment trouver n’importe quoi. Des outils, des bijoux, de l’argent illustre-t-il. Mais ça, c’était toute qu’une surprise.

Lorsqu’il s’est rendu compte de la pesanteur de l’objet, M. Bigras a tout de suite appelé des renforts. Son beau-frère a ensuite publié des images de la trouvaille sur Facebook. L’appel de la paroisse de Ste-Thèrèse d’Avila de Cache Bay n’a pas tardé.

Je suis content de le redonner. Pour moi, c’est un beau souvenir, pour eux, c’est un objet du cœur. Une citation de :Roland Bigras, amateur de pêche à l’aimant et celui qui a trouvé le tabernacle disparu

La paroisse contemple la possibilité de faire des traitements antirouille sur le tabernacle retrouvé afin d'empêcher la rouille de progresser davantage.

M. Lajeunesse indique que l'objet sera probablement exposé dans la paroisse pour que tous puissent voir cet objet riche d’histoire.