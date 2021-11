Dans l’Est-du-Québec, à 4000 km de Glasgow

Ce sont des discussions qui concernent toute la planète, observe Caroline Duchesne en commentant les négociations sur la lutte aux changements climatiques qui se déroulent présentement à Glasgow.

Et comme plusieurs, la directrice générale de la Conférence régionale de l’environnement Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ( CREGIMConférence régionale de l’environnement Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ) suit de loin les tractations politiques sur l’avenir du climat. Elle considère néanmoins que ça n’avance pas assez vite .

Des citoyens plus mobilisés

Caroline Duchesne juge que les citoyens sont plus engagés et se sentent plus concernés que les politiciens par les impacts négatifs des changements climatiques. Elle croit que la mobilisation citoyenne devance de beaucoup la mobilisation politique.

Même constat au Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. On est touché par ça. J’ai hâte de voir les résultats de la grande rencontre qui a lieu, voir s’il y a des actions sérieuses qui vont être mises en place et que nos gouvernements vont appuyer les initiatives pour corriger le tir , commente le directeur, Charles-Edmond Landry.

Au Bas-Saint-Laurent, 50 % de la forêt pousse sur des lots privés. La lutte aux changements climatiques est une préoccupation pour les propriétaires forestiers et une priorité pour les organisations qui les représentent, poursuit le porte-parole des producteurs de bois.

Kristina Michaud observe, elle aussi, cette inquiétude chez bien de ses commettants. Les attentes envers le monde politique sont importantes, souligne-t-elle. On est rendus à un moment où on a besoin de grandes actions qui ont de grands impacts et ça, ce sont les gouvernements qui peuvent le faire , croit la députée d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia.

Lutter contre les GES en région

On a un grand territoire, tout le monde a une voiture, même deux, même trois par maison. Il y a beaucoup plus de travail à faire de ce côté-là que dans une grande ville. Nos enjeux sont aussi importants, mais ne sont pas les mêmes , fait ressortir Caroline Duchesne quand elle parle de sa lutte régionale contre les émissions de gaz à effet de serre.

Une solution comme réduire le parc automobile a donc des échos différents en région et dans une grande ville. Il faut que les solutions soient adaptées à cette réalité, croit la directrice du CREGIMConférence régionale de l’environnement Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine .

Elle donne l’exemple du camionnage qui est, dans l’Est-du-Québec, le plus important émetteur de GESgaz à effet de serre . Le camion qui vient livrer ici en région, est-ce qu’il ne pourrait pas retourner plein plutôt que retourner vide , s’interroge Mme Duchesne.

Le camionnage est le plus important émetteur de GES dans les régions comme la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En région, observe Caroline Duchesne, le défi pour réduire les émissions de GESgaz à effet de serre est de soutenir et coordonner les actions de chaque individu, de chaque entreprise, de chaque municipalité. Chaque petit geste compte , rappelle-t-elle. Ce qu’on espère, ajoute Mme Duchesne, c’est amener autant les industries, les petites et moyennes entreprises, les commerçants à développer des façons de faire écoresponsables, mais qui vont venir réduire le GESgaz à effet de serre .

La CREGIM offre du soutien aux entreprises désireuses de réduire leurs émissions. Elle vient de lancer un projet pour faire la promotion des entreprises et organisations qui entreprennent un virage vert.

L'organisation mise aussi sur le soutien au développement de projets d'économie circulaire pour diminuer l'impact du transport.

Des projets similaires sont en cours dans plusieurs régions du Québec.

Le défi est de convaincre tout le monde de travailler ensemble, dit-elle.

Exploiter la forêt, oui mais

Modifier les comportements, ce n’est pas simple, relève Charles-Édmond Landry. Changer les mentalités, ça ne se fait pas en un an, ça se fait sur des décennies. Nous, ça fait cinquante ans qu’on fait de l’aménagement forestier durable , illustre le porte-parole du Syndicat des propriétaires forestiers.

Il rappelle que les propriétaires de lots boisés privés du Bas-Saint-Laurent sont les premiers au Québec à avoir parlé de développement durable en foresterie.

Petit sentier dans une forêt du Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

M. Landry considère que les propriétaires de lots boisés sont maintenant bien conscients du rôle qu’ils jouent à la fois sur les plans économique et écologique. Ils vivent avec la nature et dans la nature. S’ils massacrent leurs forêts, ils se massacrent eux-mêmes. Ils sont en mesure de conscientiser bien des gens parmi la population des approches durables qu'ils mettent en place pour assurer la pérennité de la ressource forestière, mais de la ressource environnementale également.

Plusieurs réglementations encadrent désormais la foresterie privée, ajoute-t-il. Les plans d’aménagement, entre autres, sont orientés vers un développement durable ce qui se traduit par la protection des milieux humides, des écosystèmes, des espèces menacées. On parle de tout quand on parle développement durable , commente Charles-Édmond Landry.

Les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent ont aussi mis en place des initiatives comme l’utilisation de couverts en carton biodégradable dans les cabanes à sucre plutôt qu’en styromousse ou en plastique. C’est un petit coup de pouce et on continue d’analyser d’autres possibilités , dit-il. C’est dans cette optique que plusieurs acériculteurs se sont tournés, ces dernières années, vers la production biologique.

L’usine dans la pièce

Il est toutefois impossible de parler d’émissions de GESgaz à effet de serre en Gaspésie sans parler de Ciment McInnis, remarque Caroline Duchesne. Oui, c’est la plus grosse émettrice de GES du Québec, mais c’est parce que c’est la plus grosse cimenterie , nuance par contre la responsable du CREGIMConférence régionale de l’environnement Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine .

La cimenterie McInnis, à Port-Daniel–Gascons Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Caroline Duchesne connaît bien le dossier puisqu’elle fait partie du Comité de suivi environnemental de Ciment McInnis. Le comité, qui regroupe des citoyens, mais aussi plusieurs organismes voués à la défense de l’environnement, accompagne la cimenterie dans ses travaux sur l’intégration de la biomasse dans sa chaîne de production.

La directrice du CREGIMCREGIM se montre optimiste sur les résultats de ces travaux sur la réduction des émissions de l’usine.

Elle confirme que Votorantim, l’entreprise brésilienne propriétaire de l’usine, poursuit toujours les démarches sur l’utilisation de la biomasse forestière. D’autres travaux, comme la recherche d’investissements pour la captation de GESgaz à effet de serre , sont aussi en cours, dit-elle.

En route vers Glasgow

La transition vers des énergies renouvelables est aussi un sujet d’intérêt pour la députée Kristina Michaud. L’Est-du-Québec pourrait profiter d’un investissement dans les énergies renouvelables, et ça, à la grandeur du Québec, on peut être un chef de file et un exemple sur la scène internationale.

L'usine de tours d'éoliennes de Matane a fermé temporairement ses portes faute de contrats. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

L’élue déplore la trop grande place que prennent encore les lobbies pétroliers auprès des gouvernements au détriment des énergies renouvelables. Ça fait longtemps que les gens d’ici disent non à l’exploitation des hydrocarbures sur le territoire de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, qui ont mis des pétitions en place pour ne pas que cela ait lieu.

Elle observe que les usines matanaises de la filière éolienne ont dû fermer leurs portes, faute de contrats. On sait que c’est vers là qu’il faut aller. On a besoin de ces opportunités , fait valoir la députée qui espère qu’un virage vers l’énergie propre et durable pourra mettre en valeur l’expertise développée dans le secteur éolien dans l’Est-du-Québec.

Vendredi, la députée atterrira à Glasgow, en Écosse. Elle voudrait à Glasgow se faire la porte-parole des gens de la région. Elle y sera la seule représentante du Bloc québécois dans la délégation canadienne et sans doute la seule de l’Est-du-Québec.