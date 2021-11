Des millions pour la Réserve faunique Duchénier et le Canyon des Portes de l’Enfer

Près de 20 millions de dollars sont investis dans la réserve faunique Duchénier et le site du Canyon des portes de l'Enfer pour en faire de véritables destinations touristiques pour les visiteurs de l'Est du Québec.

On est conscients qu'on a de grosses ambitions, mais, d'un autre côté, on est conscients du joyau que l'on a entre les mains , explique Maxime Gendron, le directeur général du Territoire des expériences récréatives des forêts anciennes (TERFA), l’entité issue de la fusion des deux sites il y a à peine un an.

À terme, l'organisme souhaite voir défiler au poste d'accueil 50 000 visiteurs annuellement et les pelles mécaniques seront à l'œuvre pour bâtir de quoi loger tout le monde.

On veut se positionner pour être en mesure de répondre à tout type de personne intéressée par tout type d'hébergement , précise M. Gendron. On parle de camping sauvage, de camping prêt à camper, de yourtes, de campings de véhicules récréatifs...

À cela s’ajouteront plus de 24 chalets en construction, des sentiers pédestres, une nacelle et une tyrolienne au-dessus du gouffre.

Les organisateurs ne s'en cachent pas, ils veulent que leur offre séduise autant les amateurs de chasse et de pêche que ceux de plein air.

TERFATerritoire des expériences récréatives des forêts anciennes veut ainsi devenir la base arrière des visiteurs du Bas-Saint-Laurent.

Avec les informations d’Alexandre Courtemanche