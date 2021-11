Gare aux mélodies infectieuses

Comment une chanson devient-elle populaire? Des chercheurs de l'Université McMaster en Ontario proposent une réponse insoupçonnée. Leur article, publié dans le journal Proceedings of the Royal Society, révèle que la propagation d’une chanson dans une population peut être décrite par un modèle d’épidémiologie.

COVID-19, Ebola, malaria… l’évolution dans le temps de maladies infectieuses est analysée à partir de modèles. Le plus commun repose sur trois variables : les personnes susceptibles d’être contaminées (S), celles infectées (I) et celles rétablies (R).

Les chercheurs ontariens font appel à ces mêmes variables, mais cette fois, leur matière première, ce sont les téléchargements de musique. Ils s'intéressent aux personnes susceptibles de télécharger une chanson (S), à celles qui l’ont téléchargée et l’apprécient (I) et à celles qui s’en sont lassées (R).

Des chansons peuvent être vues comme des virus qui circulent d’une oreille à l’autre par les contacts entre individus. Photo : Reuters / Lucy Nicholson

Le résultat est frappant. Parmi les quelque mille chansons étudiées, 87 % s’étaient répandues en suivant le modèle épidémiologique. Ces chansons peuvent donc être vues comme des virus qui circulent d’une oreille à l’autre par les contacts (en personne ou virtuels) entre individus. Dans le cas de la musique, la transmission est toutefois bien plus rapide, notamment grâce à la puissance des réseaux sociaux.

L’electronica, un type de musique électronique, a d’ailleurs été déclaré le style contagieux par excellence. Son indice de contagion s’élève à 3430,01. Il est près de 10 fois plus élevé que celui du rap et près de 100 fois plus élevé que celui de la musique pop. On comprend ici qu’une pièce d’electronica n’est pas nécessairement plus populaire, mais qu'elle se transmet plus vite.

Ces résultats pourraient se révéler fort utiles dans l’industrie musicale. Avec leur modèle, les auteurs évoquent la possibilité de prédire par exemple combien de temps une chanson sera populaire, combien de personnes la téléchargeront et à quelle vitesse elle se propagera.

Les musiciens à la recherche d’une recette à succès resteront toutefois sur leur faim. L’étude ne s'aventure pas sur les ingrédients susceptibles de rendre une chanson virale. Elle dicte en contrepartie le rythme pour un tout nouveau domaine de recherche : l’épidémiologie musicale.