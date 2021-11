COP26 : les Premières Nations en C.-B. veulent participer aux discussions

Le gouvernement britanno-colombien a proposé, plus tôt cette semaine, de suspendre pour deux ans l’exploitation de 2,6 millions d’hectares de ses forêts anciennes. La province demande aux 204 communautés autochtones de la Colombie-Britannique de se prononcer d’ici la fin novembre.

La chef Judy Wilson, qui participe à la COP26, affirme que 30 jours sont un délai trop court pour discuter d’un tel enjeu. Nous avons été tenus à l’écart de beaucoup de décisions de planification de l’utilisation des terres et de beaucoup d’enjeux depuis très longtemps, 30 jours ce n’est pas assez.

La forestière Teal Jones opère avec un permis d'exploitation de cinq ans, dont une année vient de s'écouler. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

La secrétaire-trésorière de l’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique (UBCIC) croit que même si la province veut suspendre l’exploitation des forêts anciennes pendant un certain temps, beaucoup de compagnies se sont dépêchées d'obtenir un permis d’exploitation et auront probablement des droits acquis.

Dans notre province, en Colombie-Britannique, ils exploitent les forêts anciennes, les 3 derniers pour cent des arbres anciens. Et ça n’aide pas à compenser les émissions de carbone! Une citation de :Chef Judy Wilson, secrétaire-trésorière, UBCIC

Terres ancestrales

La chef Wilson ajoute que les terres sur lesquelles sont situées les forêts anciennes appartiennent à des Premières Nations qui n’ont jamais cédé leurs droits sur ces territoires.

Nous sommes les propriétaires [de ces terres], pas le gouvernement fédéral, ni la province et nous n’avons pas donné notre consentement et nous n’avons même pas été impliqués dans les discussions. Une citation de :Chef Judy Wilson, secrétaire-trésorière, UBCIC

Délégation autochtone à la COP26

La chef Judy Wilson et le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations pour la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, Paul Prosper, comptent parmi les représentants des Premières Nations du Canada à la conférence sur les changements climatiques qui se déroule à Glasgow, en Écosse.

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, la chef Judy Wilson, de l'UBCIC et le chef régional de l'APN Paul Prosper au Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique, à la COP26. Photo : Forum international des peuples autochtones sur le changement climatique

C’est génial de rencontrer des nations autochtones d'autres pays et de parler à des personnes clés, raconte la chef Wilson. La délégation s’est entretenue avec les ministres fédéral et provincial responsables de la lutte contre les changements climatiques et les dirigeants ont promis de poursuivre les discussions une fois de retour au Canada.

La proposition de tenir un sommet nord-américain sur les changements climatiques plaît beaucoup à Judy Wilson. Les pays de l’Amérique du Nord ont des enjeux communs et aussi se rendre à la COP[26] n’est pas à la portée de beaucoup de leaders autochtones.

COP Rencontre annuelle, la Conférence des parties (COP) est l'organe décisionnel mondial créé au début des années 1990 pour mettre en œuvre la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et les accords climatiques ultérieurs. La Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, qui se termine le 12 novembre, en est la 26e édition.

Impacts concrets des changements climatiques

C’est urgent d’agir, déclare la chef Wilson, parce que nous allons manquer de temps. Il faut passer de la parole aux actes. Les impacts concrets des changements climatiques sont nombreux, affirme-t-elle.

Dans ma communauté, nous avons eu beaucoup de feux de forêt, dont l’incendie de White Rock Lake qui détruit la moitié de la réserve de la Nation Okanagan et bien sûr, la communauté de Lytton qui a été anéantie par les flammes. Il y a aussi eu le dôme de chaleur qui a fait des centaines de victimes. Une citation de :Chef Judy Wilson, secrétaire-trésorière, UBCIC

Le réchauffement climatique a également eu un impact sur la montaison des saumons en raison de la température et du niveau de l’eau , confie la chef Wilson.

Regard vers l’avenir

La chef Wilson croit qu’il est primordial de favoriser les aliments locaux, ce qui assurera la sécurité alimentaire de tous.

Si vous dépendez des grandes chaînes et des magasins à grande surface, beaucoup des étagères sont vides parce que cela dépend du transport des marchandises et de la disponibilité des produits. Une citation de :Chef Judy Wilson, secrétaire-trésorière, UBCIC

La chef Judy Wilson est heureuse de voir tous les jeunes délégués passionnés qui participent à la COP26 et qui représentent l’avenir. Photo : Getty Images / Ian Forsyth

Judy Wilson recommande aux gouvernements de faire appel aux Premières Nations pour s’attaquer aux changements climatiques en raison de leurs connaissances de la terre, de la nature et de leur spiritualité.