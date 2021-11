COVID-19 : la situation se stabilise en Colombie-Britannique

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont présenté leur dernière modélisation de l’évolution de la pandémie en conférence de presse jeudi.

Le risque continue à être considérablement plus élevé pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées , affirme la Dre Henry.

Nous voyons des cas de transmissions parmi les personnes vaccinées, en particulier chez les plus de 80 ans et les plus de 70 ans , ajoute-t-elle cependant. Elle note que leur système immunitaire plus faible justifie l'administration d'une dose de rappel. Certaines personnes ont commencé à recevoir leur invitation pour recevoir la dose de rappel, dit la Dre Henry. Je vous encourage à aller la chercher maintenant.

Le nombre d’infections et d’hospitalisations est distribué de manière inégale dans la province, ont rappelé les autorités sanitaires. Les régions de l’est de la vallée du Fraser et du Nord restent les plus touchées.

La situation se stabilise dans la région de l'intérieur , affirme la Dre Henry.

Plus de 90 % des 12 ans et plus sont partiellement vaccinés

En date de mercredi, 90,5 % des Britanno-Colombiens de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose de vaccin.

C’est fantastique , dit la Dre Bonnie Henry, qui ajoute que cela illustre à quel point le fardeau actuellement exercé sur le système de santé vient de manière disproportionnée des personnes non vaccinées. Ceci est maintenant une maladie évitable.

Par ailleurs, le ministre de la Santé et la médecin hygiéniste en chef ont à nouveau appelé les Britanno-Colombiens à se rendre dans leurs pharmacies pour recevoir un vaccin contre la grippe.

