Une lutte à deux à la mairie de Maria

Deux candidats tentent actuellement de remplacer le maire sortant de Maria, Christian LeBlanc, qui a choisi de ne pas briguer de troisième mandat. Cathie Belley mise notamment sur la culture et Jean-Claude Landry veut s'attaquer à l'érosion des berges.

Originaire du Saguenay, Cathie Belley s’est installée en Gaspésie en 2010. Travailleuse autonome, elle a, au cours des dernières années, fait de la gestion d’événements culturels, du théâtre d’intervention, de l’animation et du documentaire.

Se décrivant comme une femme de culture et une éternelle étudiante , la mère d’un garçon de neuf ans n’a encore jamais siégé à un conseil municipal. C’est pour que la démocratie soit pleinement exercée qu’elle tente sa chance à la mairie.

Cathie Belley souhaite également que des projets culturels soient élaborés de concert avec la communauté autochtone de Gesgapegiag, voisine de Maria. Photo : Gracieuseté de Cathie Belley

En s'impliquant dans la sphère municipale, la Marienne d’adoption souhaite aussi redonner à ses concitoyens ce qu’elle a reçu. J’ai vécu deux tragédies depuis que je suis ici et les gens étaient derrière moi. On m’a aidée à me sortir de ça. Je trouve ça fantastique, la proximité qu’on peut avoir dans un petit village comme Maria.

Mme Belley admet qu’elle aura du pain sur la planche pour s’approprier les détails de la tuyauterie municipale si elle est élue. Curieuse de nature, elle croit toutefois que l’équipe en place et les conseillers élus seront à même de la guider dans cet apprentissage.

La principale intéressée souhaite améliorer certains éléments à Maria. Il y a un manque au niveau des communications, du développement social et au niveau de la culture , fait-elle valoir.

Le village va tellement bien qu’on attire les familles de l’extérieur et ces gens-là sont habitués à avoir un petit peu plus de services, de vie dans le village. Un milieu attachant, ça peut aussi être un milieu qui bouge un peu plus. Une citation de :Cathie Belley, candidate à la mairie de Maria

Si elle est élue, sa priorité sera d’aller à la rencontre des citoyens afin que des plateformes de consultation soient mises sur pied et que les générations puissent s'y côtoyer. D’ailleurs, le développement passe, à son avis, par la concertation.

Cathie Belley fait de la revitalisation du cœur de Maria son cheval de bataille. D'après elle, les citoyens et les organismes de la municipalité auraient tout à gagner à s’approprier ou à se réapproprier certains lieux qui sont, à son avis, sous-utilisés. L’idée, ce serait de bonifier ces espaces-là , résume l’aspirante mairesse.

La dame énumère l’église, l’école destinée aux adultes, l’édifice autrefois occupé par Desjardins Entreprises, le chalet des sports, le parc du Vieux-Quai, sans oublier l’Auberge Mowatt. Maintenant, elle est utilisée comme rangement pour la Municipalité. C’est un peu terrible, c’est une auberge [qui date des années] 1800! , lance Mme Belley.

Cathie Belley avait été candidate aux élections de 2017 à titre de conseillère. Elle avait concédé la victoire au conseiller sortant Louis-Marie Guité par 157 voix.

Jean-Claude Landry

Le pharmacien Jean-Claude Landry tente quant à lui d’accéder au poste de maire après un premier mandat comme conseiller. Le Marien d’origine, qui a possédé deux pharmacies au cours de sa carrière, souhaite mettre sa connaissance des dossiers municipaux ainsi que ses qualités de gestionnaire au service de ses citoyens. J’ai une capacité d’écouter les gens, de faire consensus , fait-il valoir.

C’est pour s’attaquer aux défis auxquels fait face Maria que l’homme de 69 ans a choisi de briguer la mairie. Le candidat cite en exemple l’érosion des berges qui touche de plein fouet la municipalité côtière.

Pharmacien de profession, Jean-Claude Landry travaille toujours une journée par semaine. Il compte prendre sa retraite le printemps prochain. Photo : Gracieuseté de Jean-Claude Landry

Prendre acte des différents rapports qui ont été déposés à l’Hôtel de Ville à ce sujet sera la première action qu'il posera s’il est élu à la mairie. M. Landry mentionne que plusieurs décisions ont été prises en faveur de l’environnement à Maria, au cours des dernières années. Le candidat souhaite que ces actions vertes se poursuivent.

L’aspirant maire, qui est présentement en préretraite, compte également s’attaquer aux pénuries de places en garderie et de logements. Il signale d’ailleurs qu’il y a zéro logement disponible à New Richmond, Maria et Carleton-sur-Mer.

Comment attirer de jeunes familles, comment [convaincre] des gens de l’extérieur qui veulent appliquer sur un poste disponible à Maria ou dans la Baie-des-Chaleurs, s’ils n’ont pas de logement et s’ils n’ont pas de place en garderie? Une citation de :Jean-Claude Landry, candidat à la mairie de Maria

Le conseiller sortant indique que le centre hospitalier de Maria est important pour la municipalité. Il souhaite s’assurer que l’établissement, qui pourrait être entièrement reconstruit, demeure sur le territoire afin que les services continuent d'être dispensés sur place.

Il y a des espaces disponibles , soutient-il, et il précise que plusieurs médecins […] et énormément d’infirmières sont déjà installés à Maria .

Jean-Claude Landry souhaite également, au cours de la prochaine année, travailler en faveur d’un aménagement sécuritaire sur la rue des Chardonnerets, sur laquelle est située l’école primaire Saint-Donat. Cette artère subit des inondations, note-t-il.

En 2017, Jean-Claude Landry avait été élu conseiller avec 262 voix de plus que la conseillère sortante Louise Fugère.