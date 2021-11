Les locations Airbnb sont des « entreprises », selon un ministre en Nouvelle-Écosse

Le ministre des Affaires municipales et du Logement en Nouvelle-Écosse considère que les gens qui louent leurs appartements ou leur maison par l’entremise de la plateforme Airbnb agissent comme des « entreprises commerciales ».

Bien que les locations à court terme soient classées comme résidentielles pour les besoins de la taxe foncière, leur objectif est de faire un profit. Je crois que cela en fait des entreprises commerciales , a déclaré le ministre John Lohr lors d’une session de questions et réponses à la conférence annuelle de la Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse, jeudi.

Les propos du ministre laissent entendre que le gouvernement provicial pourrait éventuellement autoriser les municipalités à percevoir la taxe foncière commerciale chez les personnes qui offrent de l’hébergement sur Airbnb.

L’impôt foncier est habituellement plus élevé pour les propriétés commerciales que pour les propriétés résidentielles.

John Lohr répondait à une question de Belle Hatfield, conseillère municipale à Yarmouth, qui lui demandait si les logements Airbnb devaient être classés comme commerciaux, lorsque le propriétaire n’y habite pas .

John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement en Nouvelle-Écosse, le 15 octobre 2021 à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

Le chef de l’opposition libérale et ancien premier ministre, Iain Rankin, qui assistait lui aussi à la réunion, a affirmé que l’ampleur de l’hébergement offert sur Airbnb avait contribué à la crise du logement en Nouvelle-Écosse.

Il estime néanmoins que la règlementation d’Airbnb doit faire la distinction entre les propriétaires, ceux qui ont, par exemple, une propriété et y habitent à temps partiel .

D’annoncer une chambre ou une résidence sur Airbnb peut apporter un revenu supplémentaire nécessaire aux propriétaires sans emploi ou qui travaillent à temps partiel, avance Iain Rankin.

L’autre chef d’opposition à Halifax, le néo-démocrate Gary Burrill, qui a fait de la crise du logement l’un des thèmes majeurs de sa campagne électorale l’été dernier, a été invité à la rencontre de jeudi, mais n’a pu être présent.

Dans sa plateforme électorale, le NPDNouveau Parti démocratique voulait un cadre législatif pour mettre un terme à la création d’ hôtels fantômes qui éliminent du marché des logements potentiels.

Le ministre John Lohr a indiqué que le gouvernement progressiste-conservateur envisage d’examiner au cours des prochains mois le dossier d’Airbnb et des locations à court-terme et de proposer un cadre législatif dans un an.