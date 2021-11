Quel avenir pour le pont Ambassador ?

L’entente prévoyait notamment l’octroi d’un terrain de 1,2 hectare, situé à proximité de la rivière Détroit à la Detroit International Bridge Company, qui voulait acquérir la zone afin de construire un deuxième tablier pour le pont Ambassador à côté de l'actuel qui date de 1929.

La décision a été prise par la Ville en dépit des avertissements répétés du conseiller juridique Lawrence Garcia qui a expliqué que Detroit s’expose à de potentielles poursuites judiciaires.

Un fait est irréfutable, en juillet 2015, la Ville a conclu une entente avec la Detroit International Bridge Company. Laissez-moi vous rappeler que ce conseil a publiquement approuvé l’échange de terrains il y a six ans par sept voix contre deux , a-t-il expliqué.

Il y a six ans, vous avez dit que vous faisiez des promesses, certaines étant conditionnelles, et si les conditions étaient remplies, vous alliez continuer le processus. Ces conditions sont maintenant remplies. Une citation de :Lawrence Garcia, conseiller juridique pour la Ville de Détroit.

En dépit des objections de M. Garcia, et au terme d’une rencontre qui a été houleuse à quelques moments, le conseil municipal a décidé, par 4 voix contre 3, de ne pas procéder à l’échange de terrains.

La décision du conseil municipal de Détroit suit la mobilisation de certains résidents de Détroit qui s’opposent à la transaction entre la Ville et la Detroit International Bridge Company.

Ils demandent, notamment, qu'aucun transfert de propriété publique ne soit consenti tant que des avantages communautaires n’ont pas été négociés et signés.

Le pont de la discorde

Au Canada, la construction du nouveau tablier bute également sur un certain nombre d'obstacles. Le gouvernement fédéral a donné en 2017 son autorisation pour la construction du tablier supplémentaire.

Le permis octroyé par le gouvernement fédéral donnait cinq ans à l’entreprise pour commencer les travaux. À Windsor, c’est toutefois le scepticisme qui prévaut vis-à-vis de ce nouveau tablier.

Brian Masse, le député fédéral de Windsor-Ouest, y est opposé depuis le début considérant que le pont Ambassador ne répond plus aux besoins de Windsor.

C’est archaïque en termes d’emplacement, et sa capacité à être sûr, notamment d’un point de vue environnemental en raison d’un emplacement qui a été choisi il y a un siècle , explique-t-il.

Le problème du pont Ambassador, c'est que la ville s’est développée tout autour. Il est plus petit que ce qui est nécessaire en ce moment et ça n’a pas la redondance qu’un nouveau point de passage aura [et qui] se connectera au système des autoroutes afin que les camions internationaux ne se mélangent pas à la circulation locale. Une citation de :Brian Masse, député fédéral de Windsor-Ouest.

Brian Masse pense que l'entreprise propriétaire du pont pourrait obtenir une prolongation de son permis. Photo : Sanjay Maru/CBC

Fabio Costante, conseiller municipal du quartier 2 qui est directement concerné par les décisions relatives au pont Ambassador, a lui aussi peu de sympathie pour le projet.

Je suis totalement opposé à l’idée d’avoir deux tabliers. Le pont Ambassador a reçu son autorisation du gouvernement fédéral, ce n’était pas une décision de la Ville, mais le gouvernement fédéral avait clairement spécifié qu’il s’agirait d’un tablier de remplacement et non d’un tablier supplémentaire , indique-t-il.

Fabio Costante est un ardent défenseur du pont Gordie Howe. Photo : CBC/Dale Molnar

En plus de toutes les difficultés auxquelles la Detroit International Bridge Company fait déjà face, l'entreprise doit également résoudre un énorme casse-tête, comme l’explique Fabio Costante.

Il y a toujours un conflit entre les États-Unis et le côté canadien sur ce qui doit être fait du tablier existant. C’est un problème parce que du côté américain on leur demande de conserver le tablier existant et du côté canadien on dit que le tablier actuel devra être démantelé au plus tard cinq ans après la mise en service du nouveau tablier , indique-t-il.

Un projet à l'arrêt?

De son côté, Transport Canada réitère que le permis a été accordé à l’entreprise américaine sous réserve qu’un certain nombre de conditions soient remplies.

Depuis que l'approbation a été accordée, les fonctionnaires de Transports Canada ont été en contact régulier avec la Canadian Transit Company pour surveiller et suivre l'avancement du projet et s'assurer que tous les travaux sont conformes aux conditions , affirme un porte-parole de Transports Canada dans un courriel.

Une fois que l'approbation de construire un pont de remplacement aura expiré, si le propriétaire du pont Ambassador souhaite construire un nouveau pont, il devra soumettre une nouvelle demande d'approbation au ministre des Transports. Une citation de :Extrait du courriel de Transports Canada.

Transports Canada précise ne pas savoir où en est le projet du côté des autorités américaines.

Le permis octroyé doit quant à lui expiré en septembre 2022.