Un jeune de Bathurst atteint de la trisomie 21 veut entrer sur le marché du travail

Pourtant, depuis qu’il a terminé ses études secondaires en juin, Reid passe le plus clair de son temps seul à la maison.

Il est doté, néanmoins, d’un esprit créatif hors pair. Il n’est pas rare qu’à son retour du travail, sa mère tombe sur des feuilles éparpillées un peu partout dans la salle familiale, sur lesquelles il a griffonné des paroles de chanson ou des croquis de dinosaures.

Malgré ses nombreux passe-temps, elle admet que Reid s'ennuie.

Il nous demande tous les jours : "Qu’est-ce que je fais aujourd’hui?" Et quand on dit "on va travailler et ta sœur va à l’école", tu peux voir qu’il veut vraiment faire des choses avec des personnes. Il veut être intégré dans la société. Il voudrait travailler.

Une citation de :Kezia Stever, mère de Reid