Les câbles électriques graduellement enfouis à Arvida

Ces jours-ci, le bruit d'une foreuse trouble l'ambiance paisible du quartier du Manoir à Arvida. Mais les tuyaux qu'elle insère dans le sol permettront de préserver le patrimoine, explique le conseiller municipal Carl Dufour.

Les fils qu'on voit pendant vont être enfouis comme c'était à l'origine , a souligné celui qui a commandé les travaux après avoir été interpellé par des citoyens.

Une compagnie de forage est chargée d’insérer les tuyaux dans lesquels les fils seront camouflés. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

À la création de la cité d'Arvida, tous les câbles électriques des lampadaires avaient été enterrés. Au fil des ans, ceux qui brisaient ont été remplacés par du câblage externe. Arvida était à la base une ville de compagnie conçue près de son aluminerie par la compagnie Alcoa, qui allait ensuite devenir Alcan et ultimement Rio Tinto.

On faisait des cordes à linge, on attachait ça entre deux poteaux puis ça fonctionnait. Il y a eu, je ne dirais pas de la négligence, mais avec le temps, c'était corrigé, mais pas à la perfection , a poursuivi le conseiller réélu sans opposition.

Des tuyaux de plastique sont insérés dans le sol grâce à la machinerie de forage. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

La Ville déboursera 50 000 $ par année pour enfouir une quarantaine de fils de lampadaires.

Il s'agit davantage d'un investissement, qu'une dépense aux yeux de la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Lucie K. Morisset.

Lucie K. Morisset est considérée comme le cerveau derrière le projet de reconnaissance d'Arvida par l'UNESCO. Photo : Radio-Canada

Au-delà de l'esthétisme, parce qu'il s'agit de retourner vers l'origine du projet, mais plus encore, c'est un geste politique fort de la communauté saguenéenne qui dit : "Nous, Arvida on considère que c'est du patrimoine et on est prêt à investir" , a exposé celle qui travaille depuis plusieurs années pour la désignation d'Arvida comme site du patrimoine mondial. À son avis, c'est le genre d'action concrète qui peut peser dans la balance pour une organisation comme l' UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture .

D'après un reportage de Catherine Paradis