Les nouveaux projets le long du tramway seront taxés, confirme Marchand

Le chef de Québec forte et fière a précisé sa pensée sur les redevances des projets immobiliers le long du tracé du tramway. Il va de l’avant avec cette idée, en précisant que seulement les nouveaux projets à haute valeur financière y seront assujettis.

C’est en présentant le cadre financier de son parti, jeudi, qu’il vient ainsi boucler la boucle de ce sujet qui a fait couler beaucoup d’encre au début de la campagne.

Nous présentons une redevance pour les promoteurs dans le cadre de nouveaux projets à haute valeur financière autour des stations du tramway , affirme M. Marchand en annonçant les faits saillants du cadre financier.

Dès 2023, s’il est élu, QFFQuébec Forte et Fière imposera cette redevance aux nouveaux projets de 750 000 $ et plus situés dans un rayon d'un kilomètre des stations du tramway.

Quelques restrictions s’appliquent, comme les logements sociaux et les garderies ainsi que pour les rénovations sans changement d’usage.

200 millions sur 15 ans

Sur les trois premières années, on pense qu’on pourrait avoir 42 millions en redevances. Ce sera utilisé pour payer le 300 millions que la Ville paie pour le tramway , précise le chef.

En jouant de prudence, QFFQuébec Forte et Fière se fixe l’objectif d'obtenir 200 millions de dollars sur 15 ans avec cette mesure. Ça, c’est en étant conservateur et réaliste , poursuit Bruno Marchand.

Le parti a utilisé l’exemple de Montréal dans la gestion du Réseau de transport métropolitain (REM) pour arriver à ces chiffres.

Bruno Marchand de Québec forte et fière Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Ce n’est pas une taxe

Depuis le début de la campagne, les adversaires de M. Marchand martèlent qu'il s’agit d’une taxe, la taxe Marchand .

Encore aujourd’hui, ce dernier c’est défendu en expliquant que redevance est le mot exactement utilisé dans la loi qui permet aux villes de faire ce type de profits.

Appelez ça comme vous voulez. Comme Montréal le fait, c’est une redevance pour générer des revenus dans les villes et faire des projets pour ne pas tout payer de la poche des citoyens , lance-t-il.

Le chef souligne qu’en imposant cette solution en 2023 seulement, cela permet aux promoteurs de prévoir ce coût dans leur montage financier. On met ça aussi en 2023 pour continuer le dialogue , dit Bruno Marchand.