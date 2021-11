De fins limiers de Calgary rendent des médailles de guerre à la famille du soldat

Tout a commencé par un don reçu au magasin d’objets de seconde main Goodwill, de Calgary : une boîte contenant des médailles de guerre, des écussons et une photo en noir et blanc de deux soldats.

Ne sachant pas à qui elle appartenait, la coordonnatrice de l'intégrité de la marque et du marketing de Goodwill pour la région de Calgary, Jasmine Robinson, a été chargée de retrouver le propriétaire des objets ou une façon respectueuse de les gérer.

Nous savions que c’était la chose à faire. Une citation de :Jasmine Robinson, coordonnatrice de l'intégrité de la marque et du marketing, Goodwill

Elle a d'abord fait appel aux Forces armées canadiennes à Calgary. Ces dernières lui ont recommandé d’entrer en contact avec le Musée militaire de la ville.

C’est alors qu’elle a rencontré Walter Brooks, assistant et gestionnaire des collections du Musée de l'Armée de l'Alberta, qui l'a éclairée sur les origines de chaque médaille : celles-ci dataient de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale.

Walter Brooks lui a fait remarquer qu'il y avait de minuscules gravures sur le côté : deux initiales, J et T, un nom de famille, ainsi que le code de l'armée. C'est ainsi qu'elle a découvert un lien avec la Saskatchewan.

Armés de ces nouvelles informations, Jasmine Robinson et son associé ont mis leur casquette de détective et ont contacté les bases militaires de la Saskatchewan.

Malheureusement, nous n'avons pas reçu de réponse, mais nous n'étions pas prêts à abandonner , disent Jasmine Robinson et Walter Brooks.

Un peu plus tard, ils ont trouvé une notice nécrologique d'un certain John Thomas Hearson, né à Nottingham, dans le Yorkshire, en Angleterre, et établi à Weyburn, en Saskatchewan.

Maintenant en possession d’un nom, ils ont parcouru l'arbre généalogique des Hearson jusqu'à ce qu’ils lui trouvent un descendant vivant, Kelly Hearson, un ingénieur habitant au Manitoba. Ils ont communiqué avec lui.

Le retrouver après plusieurs mois de recherche était extrêmement gratifiant , s’exclame Jasmine Robinson.

Scepticisme, puis bonheur

J'ai reçu un courriel de Goodwill et j'ai pensé que c'était une tentative de fraude, raconte Kelly Hearson. Alors j'ai décidé de les appeler et voir si c'était vrai ou non.

Jasmine Robinson lui a donc fait part des démarches entreprises et lui a envoyé la photo.

Kelly Hearson a tout de suite identifié le plus petit homme sur la photo comme étant son grand-père.

Bien sûr, j’ai su tout de suite que c’était cet homme, et mon cœur a fait un bond. Une citation de :Kelly Hearson, petit-fils de John Thomas Hearson

Ces médailles sont très spéciales pour lui. Son père, ses trois oncles et son grand-père ont participé aux différentes guerres mondiales.

J'ai un présentoir des médailles [des autres membres de la famille] et le fait de savoir que j'ai maintenant celles de mon grand-père fait vraiment chaud au coeur. J'étais très content , affirme-t-il.