Si vous voyez une gigantesque maison en construction dans votre quartier, il y a peut-être lieu de vérifier le permis de la propriété et si les règlements de zonage ont été respectés.

Des résidents de l’avenue Glenholme, dans le nord-ouest de Toronto, ont eu une bien mauvaise surprise l’été dernier.

Les propriétaires d’une petite maison sur cette rue ont fait les démarches pour la convertir en duplex, ce qui nécessitait l’aval de leurs voisins. Jasmine et Jason Lau, qui sont aussi courtiers immobiliers, avaient acheté la propriété au 216 avenue Glenholme en 2017. Pour entamer la construction, ils ont donc obtenu les signatures et les permis nécessaires.

Au cours des mois suivants, une grande résidence de trois étages est érigée. Les indices suggérant qu’il ne s’agissait pas d’un simple duplex se sont multipliés.

Nous avons remarqué qu'il y avait quatre compteurs pour le gaz, quatre compteurs pour l'électricité. Quatre sonnettes avaient été installées, affirme Shirley Moore, résidente de l’avenue Glenholme. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous parler entre voisins et plusieurs d'entre nous avaient des préoccupations.

Ce n’était pas du tout ce qu’on nous avait vendu comme plan. Une citation de :Shirley Moore, résidente de l’avenue Glenholme

Des voisins comme Shirley Moore se sont vite rendus compte que l'immense maison en construction semblait contenir plus que deux appartements. Photo : Radio-Canada / Chris Gargus

Le permis de construction pour la propriété au 216 avenue Glenholme précise pourtant que la nouvelle construction serait aménagée en duplex . Les règlements de zonage dans ce quartier de Davenport limitent d'ailleurs les propriétés à deux appartements au maximum.

L’édifice est beaucoup plus élevé que les autres maisons du quartier, s’indigne Viviana Patroni, qui habite juste en arrière de la propriété.

Nous aimerions un processus plus transparent, réclame la résidente, mais aussi un processus plus efficace lorsque les voisins ont des inquiétudes.

Des résidents ont tenté de contacter les propriétaires, après avoir donné leur feu vert pour le projet de construction, mais ils affirment que c’est silence radio depuis. Jasmine et Jason Lau n’ont pas répondu aux nombreuses demandes d’entrevue de Radio-Canada.

La nouvelle maison construite au 216 avenue Glenholme suscite bien des inquiétudes des résidents du voisinage. Photo : Radio-Canada / Chris Gargus

Un combat long et difficile

Des voisins ont décidé de contacter la conseillère municipale Ana Bailão et la Ville de Toronto, au printemps. De nombreux échanges courriel et un entretien par visioconférence ont eu lieu.

Will Johnston, chef du service du bâtiment de la Ville de Toronto, affirme que l’inspection finale menée à la mi-septembre a démontré que la propriété avait été construite conformément au permis délivré, ainsi qu’au Code du bâtiment de l'Ontario et aux règlements de zonage.

Rien n’empêche un propriétaire d’ajouter des lecteurs ou des fournaises, en autant que les exigences du Code soient respectées , souligne le directeur général, qui dit avoir reçu de multiples plaintes concernant la maison au 216 avenue Glenholme.

Shirley Moore avait l’impression de se heurter à un mur en réclamant qu’une nouvelle enquête soit ouverte.

On nous a dit qu’ils ont les mains liées , lance la résidente — du moins, jusqu’à ce qu’elle soulève d’autres éléments qui suggèrent l’ajout de nouveaux appartements.

Rien ne semblait suffisant pour justifier une autre inspection , affirme Viviana Patroni, qui remettait alors en question l’intention de la Ville de s’attaquer au problème de façon proactive.

Et ce n’est pas un cas isolé : son bureau reçoit des plaintes semblables chaque année, confirme M. Johnston. La Ville affirme toutefois qu’elle n’est pas en mesure de ventiler les données pour préciser l’ampleur du problème.

Le chef du service du bâtiment de Toronto ajoute que les frais de développement encourus lors de la construction sont plus élevés en fonction du nombre d’appartements dans l’édifice.

En règle générale, les impôts fonciers sont aussi plus élevés pour un édifice à quatre appartements que pour un duplex, par exemple. La municipalité se priverait donc d’importants revenus chaque année.

Ce sont certainement des préoccupations pour la Ville, mais ce qui nous inquiète encore plus, c’est d’assurer la sécurité des occupants de ces bâtiments , affirme M. Johnston.

Will Johnston, directeur général et chef du service du bâtiment de la Ville de Toronto. Photo : Mike Smee/CBC

Shirley Moore dit avoir parlé directement à l’inspecteur lors d’une de ses visites au 216 avenue Glenholme. Il m’a dit que ceci se passe dans toute la ville , affirme la résidente.

D’ailleurs, une motion visant à s’attaquer à ce problème sera déposée au conseil municipal mardi prochain. La conseillère et mairesse adjointe Ana Bailão veut donner plus de mordant aux autorités municipales pour qu’elles puissent enquêter et sévir contre les propriétaires qui construisent illégalement une fois qu’une résidence est occupée ou lorsqu’elle change de vocation.

Il y a des plaintes selon lesquelles les règlements et les protocoles d'inspection et d'application de la loi ne donnent pas au personnel de la Ville la capacité d'inspecter complètement les bâtiments à la fermeture d’un permis, une fois que le bâtiment est occupé , peut-on lire dans la motion de Mme Bailão.

Un examen conjoint des outils d'inspection et d'application de la loi par les services du bâtiment et des permis de Toronto permettrait d’identifier des façons de lutter contre ces pratiques.

Cette motion survient après plusieurs mois d’échanges avec les résidents préoccupés et des demandes d’entrevue répétées de Radio-Canada. Mme Bailão n’était pas en mesure de nous accorder une entrevue au cours du dernier mois puisque, selon son bureau, elle était trop occupée.

Une nouvelle enquête révèle des violations

Des annonces de logements à louer dans la nouvelle maison au 216 avenue Glenholme sont récemment apparues – d’abord, pour les appartements C et B . Quelques semaines plus tard, l’unité A a été mise en location.

Ce n’est clairement pas un duplex. Nous le savions depuis longtemps. Une citation de :Shirley Moore, résidente de l’avenue Glenholme

Le groupe de voisins a donc soumis ces annonces de location au service du bâtiment de Toronto. Au cours des derniers jours, des inspecteurs sont revenus sur les lieux et ont livré un ordre de se conformer , en vertu de la Loi sur le code du bâtiment.

L’ordre en question demande aux propriétaires d’obtenir les permis nécessaires ou de retirer ces constructions non autorisées. Nous avons aussi demandé aux propriétaires de ne pas occuper l'appartement au sous-sol jusqu'à ce qu'ils obtiennent un permis , affirme Will Johnston.

Le document, qui a été collé sur la maison, a depuis été retiré. La loi stipule qu’il est illégal de retirer un ordre affiché ou d’en réduire la visibilité tant qu’il est en vigueur.

La Ville dit aussi enquêter sur le possible ajout d’un quatrième appartement au troisième étage de la maison. Nos inspecteurs n’ont pas été en mesure d'accéder à cette partie de l’édifice. L’enquête se poursuit , précise la porte-parole Diane Morrison.

Dans un courriel envoyé aux résidents par le bureau de la conseillère Bailão, le service municipal des permis et réglementations, de son côté, a aussi livré un avis d'infraction puisque la cour arrière a été entièrement pavée, ce qui contrevient aux exigences d’aménagement paysager.

Viviana Patroni et Pablo Idahosa habitent derrière le nouvel édifice, beaucoup plus haut et spacieux. Ils s'inquiètent aussi du ruissellement des eaux pluviales. Photo : Radio-Canada / Chris Gargus

Comme la propriété est située sur une colline, il faut qu’une partie de la cour soit recouverte de pelouse, de terre ou d’un jardin pour pouvoir absorber l’eau pluviale et éviter d’inonder les propriétés avoisinantes, une grande inquiétude de Viviana Patroni et Pablo Idahosa.

Ce n’est pas qu’une question de hauteur et du fait que la maison est maintenant beaucoup plus grosse et proche de notre propriété, on s’inquiète aussi du ruissellement des eaux de leur cour à la nôtre , affirment les résidents.

Radio-Canada a tenté à plusieurs reprises — par courriel, par téléphone et par messagerie texte — de contacter les propriétaires du 216 avenue Glenholme au cours des derniers jours. Jason et Jasmine Lau n’ont pas répondu aux multiples demandes d’entrevue.