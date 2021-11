Les années 30

Séraphin (Hector Charland), Alexis (Albert Duquesne) et Donalda (Estelle Mauffette) forment un triangle amoureux dans le radioroman « Un homme et son péché ». Photo : Radio-Canada / Henri Paul

Les premières années du radiodiffuseur public sont rythmées par deux radioromans qui auront une longue vie sur les ondes de la radio, puis à l’antenne de la télévision de Radio-Canada.

Montage d'archives, La pension Velder, 1938-1942 Photo : Radio-Canada / Henri Paul

À partir de 1938, le feuilleton La pension Velder est diffusé à la radio tous les soirs de la semaine pour une durée de 15 minutes, et ce, jusqu'en 1942. La populaire émission sera reprise à la télévision de Radio-Canada à l’automne 1957.

Un homme et son péché, tiré de l’œuvre de Claude-Henri Grignon, suit en 1939. L’action du radioroman tourne quasi exclusivement autour de Séraphin. La version télévisuelle, Les belles histoires des pays d’en haut, proposera plus de personnages avec des intrigues qui s’étireront de 1956 à 1970.

Le « poète de la radio » devient le surnom du comédien, réalisateur et animateur Guy Mauffette. Photo : Radio-Canada / Henri Paul

Derrière ses deux radioromans figure un même idéateur : Guy Mauffette.

Comédien, réalisateur, animateur, Guy Mauffette est un véritable pionnier de la radio de Radio-Canada. C’est lui notamment qui donnera sa toute première chance à Félix Leclerc, l’invitant à jouer, puis à écrire et narrer ses contes à la radio.

Montage d'archives, Le Réveil rural

Dans les années 30 s’entame une longue tradition d’émissions agricoles à Radio-Canada. Diffusé du lundi au samedi à l’heure du midi, Le réveil rural demeurera en ondes durant trente ans, de 1938 à 1968.

Marcelle Barthe devient aussi en 1938 la toute première femme à accéder au poste d’annonceur. Sur les ondes de CBF Montréal, elle anime Lettre à une Canadienne.

L'animatrice Marcelle Barthe est la toute première femme annonceuse à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Henri Paul

En 1939, la visite du roi George VI au Canada est l’événement de la décennie pour la jeune société d’État. Marcelle Barthe, tout comme l’ensemble de ses collègues de Radio-Canada, sera mobilisée pour couvrir ce voyage officiel de six semaines, le premier d'un souverain régnant au pays.

En 1939, les Canadiens font finalement connaissance avec le trait prolongé de Radio-Canada. Le signal horaire du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est la plus ancienne émission radio encore en ondes et sans doute la plus brève aussi!

Les années 40

Marcel Ouimet est une grande figure dans l'histoire de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Les années 40 à Radio-Canada sont marquées par la Seconde Guerre mondiale.

Lorsque le Canada entre en guerre aux côtés des forces alliées, le 10 septembre 1939, le radiodiffuseur public cherche à établir son propre réseau d'information afin de renseigner les auditeurs de façon rapide, complète et objective.

Le mandat de mettre sur pied le tout premier service de nouvelles est confié à Marcel Ouimet qui deviendra plus tard directeur du réseau français de Radio-Canada.

Marcel Ouimet en compagnie des autres chefs des services de nouvelles de Radio-Canada au pays, dont Dan McArthur, chef de la salle de rédaction du réseau anglais à Toronto. Photo : Radio-Canada

Comme correspondant de guerre, Marcel Ouimet accompagne également les troupes canadiennes et britanniques sur le front. On lui doit notamment des reportages saisissants sur le bombardement de Londres, la campagne d’Italie et le débarquement de Normandie.

Montage d'archives, René Lecavalier, 1944-1994

C’est durant cette même période que René Lecavalier est embauché comme annonceur au service des nouvelles de Radio-Canada.

Avant de devenir une référence en journalisme sportif, René Lecavalier sera lui aussi envoyé outre-mer comme correspondant de guerre.

Il donnera également dans les variétés en animant de 1947 à 1952 l’émission matinale Le p'tit train du matin avec Miville Couture.

Les deux connaîtront une brillante carrière à Radio-Canada, entreprise dans le contexte bien particulier de la guerre.

Les années 50

Les coulisses de la télévision, 6 septembre 1952 Photo : Radio-Canada

L’année 1952 marque l’avènement de la télévision au Canada.

Après quelques essais expérimentaux à l’été 1952, la programmation de CBFT Montréal, la première chaîne de télévision de Radio-Canada, est lancée le 6 septembre 1952.

La première voix de la télévision canadienne est celle d’Henri Bergeron. Comme premier et unique annonceur de la télévision, il présente les émissions à l’horaire et assure l’ensemble des transitions de la diffusion qui se déroule entièrement en direct.

Montage d'archives, Michelle Tisseyre Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Entrée à Radio-Canada durant la guerre, Michelle Tisseyre participe aussi aux balbutiements de la télévision canadienne.

Rare femme à tenir la barre d'une émission dès les années 50, elle anime notamment le premier talk-show à l’antenne de la télévision, Rendez-vous avec Michelle, et la grande émission de variétés Music-Hall.

Autre grand rendez-vous : La soirée du hockey animée par Jean-Maurice Bailly et René Lecavalier. Les matchs de hockey des Canadiens de Montréal sont retransmis en direct à la télévision dès le samedi 11 octobre 1952.

Des dignitaires visitent les installations de la station CBOFT Ottawa lors de son inauguration le 24 juin 1955. Photo : Capital Press Service

Au cours des années 50, le réseau français de Radio-Canada déploie ses antennes à travers le pays. CBAF Moncton devient ainsi en 1954 la première station de radio du réseau hors du Québec. Puis, à l’été 1955, la chaîne de télévision CBOFT est inaugurée à Ottawa.

La décennie 1950 est finalement vivement marquée par l’accession au trône de la reine Élisabeth II.

La cérémonie de son couronnement en 1952 et sa visite royale au Canada en 1957 donnent lieu à des productions d’envergure et à de grandes innovations à Radio-Canada.

Les années 60

Montage d'archives : Le passage à la télévision couleur. Réalisation : Patrice Pouliot. Photo : Radio-Canada

Dans les années 60, la couleur fait son apparition à la télévision canadienne.

Pour illustrer ce passage, Radio-Canada se dote d’un nouveau logo. Un papillon stylisé déploie ses ailes multicolores à l’écran avant chaque émission en couleur de la nouvelle programmation.

À l’automne 1966, la comédie de situation Moi et l’autre avec Dominique Michel et Denise Filiatrault est la grande nouveauté qui s’inscrit dans ce passage à la télévision en couleur.

Les animateurs Jacques Normand et Roger Baulu lancent l'émission « Les couche-tard » à l'hiver 1961. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

À la télévision de Radio-Canada, la comédie passe aussi par Jacques Normand et Roger Baulu qui animent le talk-show de fin de soirée Les couche-tard.

Fernand Seguin — qui s’était auparavant fait connaître dans des émissions de vulgarisation scientifique – conduit pour sa part de grandes entrevues dans le cadre de l’émission Le sel de la semaine.

Chargement de l’image Fernand Seguin a animé avec rigueur et chaleur l'émission « Le sel de la semaine » de 1965 à 1970. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Du côté de l’information, Radio-Canada déploie des correspondants aux quatre coins de la planète, mais aussi à travers le pays. Le journaliste Jacques Fontaine devient ainsi le correspondant national dans l'Ouest canadien en avril 1966.

L’année suivante, le 1er décembre 1967, le président de Radio-Canada Joseph-Alphonse Ouimet inaugure à Vancouver la station CBUF-FM qui permet au réseau français de radio de s’étendre du Labrador à la Colombie-Britannique.

Chargement de l’image Mettez vos plus beaux souliers, Jeunesse Oblige vous fera danser! Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Pour rajeunir son public, le radiodiffuseur public lance en 1963 l’émission Jeunesse oblige qui comprend un volet variétés qui fera connaître de nombreux jeunes artistes canadiens.

Les animateurs Pierre Lalonde et Jacques Boulanger feront leurs débuts dans cette émission avant d’animer bien d’autres variétés à l’antenne de Radio-Canada.

Chargement de l’image L'évolution de Femme d'aujourd'hui Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Radio-Canada fait aussi place aux femmes dans sa programmation avec Femme d’aujourd’hui. À l’époque, il s’agit du seul magazine féminin dans le monde à être diffusé quotidiennement à la télévision.

Diffusé de 1965 à 1982, Femme d’aujourd’hui devient une tribune télévisuelle pour les femmes francophones du Canada et pour des communicatrices de talent telles que Minou Petrowski, Françoise Faucher et Aline Desjardins.

Chargement de l’image Le nouveau car de reportage couleur de Radio-Canada est déployé tout particulièrement dans le cadre d'Expo 67. Photo : Radio-Canada

L'Expo 67 est le grand événement de cette décennie. L’exposition universelle de Montréal qui se déroule du 27 avril au 29 octobre 1967 sera abondamment couverte par Radio-Canada qui y installe son Centre International de Radiotélévision (CIR).

Les années 70

Chargement de l’image Bienvenue à Montréal en 1976

Dans les années 70, Montréal se prépare à accueillir les Jeux olympiques d’été de 1976. Comme diffuseur-hôte, Radio-Canada relève à cette occasion d’importants défis techniques et technologiques.

Bernard Derome, qui s’était joint à l’équipe de l’information durant la crise d’Octobre, devient officiellement le chef d’antenne du Téléjournal le 5 septembre 1978.

Chargement de l’image Claude Lafortune a émerveillé des générations d’enfants avec ses créations en papier. Photo : Radio-Canada / André Le Coz, mars 1979

L’émission Second regard, consacrée aux questions spirituelles et morales, prend l’antenne en 1975. Elle sera diffusée à la télévision de Radio-Canada jusqu’en 2019.

Pour les plus jeunes, l’animateur et artiste Claude Lafortune illustre l’histoire de la Bible en bricolant ses personnages dans L’Évangile en papier.

Chargement de l’image Appelez-moi Lise, 1972-1976 Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Avec le talk-show Appelez-moi Lise, diffusé entre 1972 et 1975, Lise Payette et son co-animateur Jacques Fauteux font exploser les cotes d’écoute à la télévision de Radio-Canada.

Les deux têtes d’affiche de la télévision de Radio-Canada sont d’ailleurs présentes à l’inauguration de la station de télévision CBLFT Toronto le 23 mars 1973.

Chargement de l’image Michel Benoît à l'animation du jeu-questionnaire télévisé Génies en herbe, en 1981 Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

L’émission Génies en herbe, au départ diffusée sur la chaîne de télévision CBOFT Ottawa, entraîne pour sa part un engouement qui déborde largement du petit écran.

Les années 80

Chargement de l’image Découverte, 11 septembre 1988

Le 11 septembre 1988 s’ouvre la première saison de Découverte. D’abord animé par le journaliste Pierre Maisonneuve, ce grand magazine d'information scientifique est associé de longue date à son animateur actuel Charles Tisseyre.

Les co-animateurs Pierre Poirier et Sylvie Lussier proposent de leur côté de répondre à toutes les questions des enfants sur le monde animal dans le cadre de Bêtes pas bêtes +.

Chargement de l’image Sylvie Lussier et Pierre Poirier ont animé l'émission Bêtes pas bêtes + durant dix années. Photo : Radio-Canada

Diffusée de 1980 à 1986, la série d’époque Le temps d’une paix rejoint en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs devant le petit écran.

Pierre Gauvreau, qui a écrit et réalisé plusieurs séries marquantes dans l’histoire de la télévision, est l’auteur de cette fresque télévisuelle qui décrit le Québec dans la période de l’entre-deux-guerres. Il en fera une trilogie avec Cormoran et Le volcan tranquille.

Chargement de l’image La télésérie « Le temps d'une paix » est tournée dans la région de Charlevoix qui connaîtra un essor touristique lors de sa diffusion. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

À l’été 1989, on entreprend le tournage d’une autre télésérie d’époque qui deviendra un véritable phénomène télévisuel : Les filles de Caleb.

Chargement de l’image Montage d'archives, Myra Cree, 1976-1979 Photo : Radio-Canada / Guy Dubois

À la radio, les auditeurs de Radio-Canada sont charmés par la verve de l'animatrice Myra Cree.

Ils apprécient aussi les après-midi passés en compagnie de Gérard-Marie Boivin qui anime de 1983 à 1989 l’émission Il fait toujours beau quelque part sur les ondes de CBF Montréal.

Chargement de l’image Les animateurs Michel Desautels, Jean-François Lépine et Gil Courtemanche lors de la première émission du « Point » le 22 septembre 1981. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

À l’automne 1981, l’émission d’information Le Point est lancée à la télévision de Radio-Canada. Les journalistes Daniel Pinard, Gil Courtemanche, Jean-François Lépine et Michel Désautels y présentent des reportages et des entrevues sur l'actualité nationale et internationale.

À l'échelle nationale, Radio-Canada déploie de grands moyens pour couvrir la première visite du pape Jean-Paul II au Canada qui se déroule du 9 au 20 septembre 1984.

Chargement de l’image Raymond Saint-Pierre et la chute du mur de Berlin

À l’international, Raymond Saint-Pierre assiste à la chute du mur de Berlin qui marque la fin symbolique de la guerre froide.

Les années 90

Chargement de l’image Autopublicité, octobre 1995 Photo : Radio-Canada

En 1995, Radio-Canada lance la première chaîne française d’information continue en Amérique : le Réseau de l’information (RDI).

RDI est la première chaîne spécialisée de Radio-Canada. Elle se donne comme mission d’être au cœur des événements, en direct, dans toutes les régions du pays, à toute heure du jour et de la nuit.

Chargement de l’image Le journaliste Jean-Hugues Roy participe à l'aventure de l'émission Branché, diffusée de 1996 à 1999 à l'antenne de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Avec Internet et les nouvelles technologies qui prennent de plus en plus de place dans la vie des Canadiens, Radio-Canada lance aussi le magazine Branché, diffusé à la télévision de Radio-Canada de 1996 à 1999.

En 1998, la société d’État se dote également d’un site web à l'adresse www.radio-canada.ca. Cette nouvelle plateforme pour Radio-Canada est au départ davantage axée sur l’actualité et les émissions jeunesse que sur les nouvelles.

Chargement de l’image L'émission jeunesse « Vazimolo » animée par André Robitaille a été diffusée de l'automne 1991 au printemps 1995. Photo : Radio-Canada / Michel Rouette

À la télévision de Radio-Canada, les plus jeunes peuvent désormais suivre un téléroman qui s’adresse directement à eux : Watatatow. Ils font aussi connaissance avec les multiples personnages qu’incarne l’animateur André Robitaille la fin de semaine à Vazimolo.

Le 25 août 1997, les auditeurs de la radio de Radio-Canada découvrent l’univers de Macadam tribus. L’animateur Jacques Bertrand y propose une émission au ton neuf, à la fois sérieux et humoristique et empreint d’une douce ironie.

Chargement de l’image Macadam tribus (audio), 25 août 1997 Photo : Radio-Canada

Le résultat est un magazine radio qui entremêle des reportages marginaux et inusités, des réflexions, des parodies et des choix musicaux éclectiques.

Au cours des années 90, la question constitutionnelle occupe finalement journalistes politiques de Radio-Canada avec l’échec de l'accord du lac Meech, et de l’entente de Charlottetown et le référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec.

Chargement de l’image Le symbole de Radio-Canada, de 1992 à aujourd'hui. Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a connu six identités visuelles depuis sa fondation en 1936, en incluant le papillon multicolore de la télévision couleur.

En 1992, son logo est passé du bleu au rouge afin de représenter le dynamisme et la vivacité de du radiodiffuseur public.

Ce symbole se retrouve jusqu’à aujourd’hui sur toutes les plateformes de Radio-Canada : radio, télévision et web.