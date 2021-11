Démolition de la serre de l’ancien zoo : des opposants disent ne pas avoir été écoutés

Le projet de 5 millions de dollars, déposé au printemps dernier, visait l'aménagement d'un jardin tropical grâce à la construction d’une coopérative d’habitation dans une partie du site.

Cette coopérative pouvait financer l’aménagement, et aussi, les propriétaires des appartements servaient à entretenir les jardins intérieurs et extérieurs . M. Lagacé assure que le projet serait rentable et permettrait d'assurer les coûts d'exploitation.

Ils ne nous ont même pas permis de discuter , déplore. M. Lagacé, qui croit que le caractère unique de la serre aurait fait l'envie de plusieurs municipalités, dont Montréal.

Construite au coût de 14 millions de dollars aux débuts des années 2000, la serre est fermée depuis 2006. Elle sera démolie d'ici Noël par le CSDPSCentre de services scolaire des Premières-Seigneuries .

Frais d'entretien

M. Lagacé rejette l'argument du CSDPSCentre de services scolaire des Premières-Seigneuries voulant que les coûts d'entretiens élevés de la serre en hiver ne permettent pas de conserver le bâtiment.

Selon lui, l’entretien du site en hiver est peu coûteux. Je l'ai construite cette serre-là. C'est simplement dégager le toit du bâtiment de service. C'est l'équivalent d'une entrée d'automobile .

Pour le moment, tous les partis municipaux de Québec, à l'exception de Québec 21, réclament que la démolition de la serre soit reportée.

Notre plus grand espoir, c'est les nouveaux élus , croit le biologiste.

Une pétition avec plus de 6000 noms réclame sa sauvegarde. Une dizaine de personnes était aussi réunie jeudi matin devant la serre.

De son côté, la Commission de la capitale nationale du Québec n'a pas voulu commenter la démolition.