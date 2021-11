Sommes-nous de la même gorge qui ne consent plus à la prière?, de Marise Belletête, finaliste du Prix de poésie 2021

Marise Belletête est rédactrice et réviseure à son agence de marketing web, REmédia, et chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Elle a fait paraître son premier roman, L’haleine de la Carabosse, aux éditions Triptyque en 2014. De son propre aveu, la poésie lui permet de s'exprimer davantage sur les sujets qui la touchent plus intimement. « La poésie arrive toujours à me surprendre, à m’amener là où je ne savais pas que j’avais besoin d’aller. »