La pénurie d’enseignants de français langue seconde s’accentue au Canada

Le Canada accuse un manque qui équivaut de 1000 à 1400 enseignants à temps plein dans les écoles offrant des programmes d’immersion et de 7000 à 8000 enseignants à temps plein dans les écoles offrant d’autres programmes de français langue seconde.

C’est ce qui ressort d’une étude publiée aujourd’hui par l’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) et l’Association canadienne des professeurs de langue seconde (ACPLS).

Cette étude, la première à offrir un aperçu chiffré pancanadien, évoque également un nombre insuffisant de classes offertes, des listes d’attente, [un] manque de volonté de la part des administrations et de la difficulté à recruter du personnel enseignant pour combler [sic] les postes vacants .

Surcharge de travail et désertion des zones rurales

Une banderole dans une classe d'école primaire. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Cette situation s’explique notamment, selon l’étude, par la progression des inscriptions en immersion francophone, qui sont passées de 283 000 en 1998 à 478 000 en 2019.

Cette augmentation des inscriptions, combinée aux difficultés de recrutement, entraîne une surcharge de travail importante pour les enseignants en poste.

D’autre part, la difficulté de recrutement et de maintien des professionnels en zones rurales pénalise certaines écoles : 51 % d'entre elles sont touchées par la pénurie d'enseignants, contre 40 % en zones urbaines. Le rapport explique cet écart par l’isolement géographique et culturel : Environ la moitié du personnel enseignant en immersion est de langue maternelle française et risque ainsi de se sentir isolée des milieux culturels francophones.

Les conditions de travail et la dévalorisation du personnel sont également citées. L’étude évoque une surcharge de travail , de même que des difficultés à gérer les demandes croissantes du milieu de travail et des parents ainsi que le stress qui en découle, la précarité des postes .

À titre d’exemple, les ressources pédagogiques manquent souvent, ce qui oblige les enseignants à les produire eux-mêmes.

Défection des enseignants et administrations dépassées

Par ailleurs, l’enquête mentionne une importante défection des enseignants, qui abandonnent leur poste dans les premières années en poste. En Ontario, par exemple, l’Ordre des enseignantes et des enseignants indique une défection de 26 % au cours des cinq premières années en poste, contre 20 % au Québec.

Le rapport, en partie basé sur des entretiens, relaie le fait que certains d’entre eux ne se sentent pas traités comme de "vrais enseignants" par les administrations des écoles ou des conseils scolaires. Ils se verraient souvent offrir des miettes de contrats , avec des charges réparties entre plusieurs écoles, sans possibilité de développement professionnel.

Du côté des administrations, le rapport indique qu'elles se disent complètement dépassées par la situation et affirment que leurs efforts de recrutement restent souvent infructueux . Elles indiquent également que les candidatures reçues ne correspondent pas aux postes proposés.

Le rapport précise que 934 écoles sont représentées dans cette étude, ce qui correspond à environ 9 % des 10 630 écoles de langue anglaise au Canada.