L’Abitibi-Témiscamingue se mobilise pour améliorer la sécurité sur la 117

Le Collectif est composé de la Sûreté du Québec, de la Société de l’assurance automobile (SAAQ) et de 12 autres partenaires, dont plusieurs compagnies minières. Il vise par cette campagne à rejoindre les automobilistes qui adoptent des comportements dangereux sur ce tronçon fort achalandé.

La campagne cible principalement les excès de vitesse, les dépassements illégaux ou dangereux, l’usage du cellulaire au volant et le fait de suivre de trop près un véhicule.

Pour nous, c’est un défi quotidien d’assurer la sécurité sur cette route, souligne le capitaine François Côté, directeur du Centre de service de Rouyn-Noranda de la Sûreté du Québec. Il y a beaucoup de circulation et plusieurs collisions sont causées par l’impatience et la vitesse. On sait que les gens connaissent les comportements dangereux. On veut juste qu’ils ne fassent pas l’autruche et qu'ils s'en souviennent.

François Côté est directeur du Centre de service de Rouyn-Noranda de la Sûreté du Québec Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une analyse menée par la SQ a révélé qu’entre janvier 2015 et août 2019, 24 collisions mortelles, 31 collisions avec blessures graves, 437 collisions avec blessures mineures et 1294 avec dommages matériels ont eu lieu sur ce tronçon.

La SAAQ s’inquiète de ce bilan et croit qu'une campagne positive pourra contribuer à une prise de conscience des automobilistes.

On voulait amener un peu d’humour pour rejoindre les usagers de façon ludique, ajoute Cynthia Lachance, conseillère en relation avec le milieu de la SAAQ. Ce type de message passe toujours bien. Dans nos bilans routiers, on voit que l’Abitibi-Témiscamingue est problématique. On veut faire notre part pour améliorer les choses.

Prévue pour trois ans, la campagne Fais pas l’autruche est affichée sur un autobus de la compagnie Maheux, mais elle se déclinera aussi par des panneaux routiers, des messages publicitaires dans les médias et lors des matchs des Foreurs et des Huskies.

L'autobus effectue le trajet Rouyn-Noranda-Montréal. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La SAAQ compte aussi sur les compagnies minières pour pousser le message directement à leurs employés.

Ce sont des partenaires importants avec nous, ajoute Cynthia Lachance. Leurs employés utilisent la route la 117 pour se rendre au travail. Elles [les compagnies] pourront leur donner des trucs, comme partir plus tôt et être patients. Ils sont capables d’attendre leur café, ils sont aussi capables d’attendre sur la route.

La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT), qui milite activement pour une route 117 plus sécuritaire, appuie l’initiative avec enthousiasme.