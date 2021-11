Élections municipales : comment revitaliser le quartier des étudiants

Avec ses deux universités et ses trois cégeps, Sherbrooke est sans contredit une ville étudiante. Chaque année, des milliers de jeunes d’ici et d’ailleurs investissent la ville pour y suivre leur parcours scolaire et aussi profiter pleinement de leurs premières années de vie d’adulte. On pourrait s'attendre à ce que le quartier environnant l'Université de Sherbrooke regorge de services et de commodités pour ces étudiants. Pourtant, là aussi, la crise du logement sévit. De plus, les universitaires composent avec une offre commerciale limitée et un service de transport insuffisant, sans compter les relations parfois tendues avec le voisinage.

Un dialogue à améliorer

La cohabitation des étudiants avec les résidents du district de l’Université est depuis fort longtemps problématique. D’une année à l’autre, les plaintes pour bruit et tumulte causés par des fêtards s’accumulent. Même si des initiatives sont en cours, il reste beaucoup à faire pour créer un climat harmonieux et calmer l’exaspération de certains citoyens.

Les relations sont quand même difficiles , confirme Léa Roy, vice-président aux affaires étudiantes de la FEUS, la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke qui représente 14 000 étudiants. On est très conscient que certaines de nos activités peuvent avoir des répercussions sur le quartier universitaire. On veut vraiment collaborer, mais certaines personnes ne sont pas ouvertes à la discussion et à la collaboration.

Léa Roy et Cédrick Hamel de la FEUS souhaitent de meilleures conditions de vie pour les étudiants. Photo : Radio-Canada / RÉJEAN BLAIS

Interpellés sur la question, les deux candidats au poste de conseiller dans le district de l’Université sont d'avis qu’il faut réduire les tensions entre les deux groupes. Paul Gingues, qui représente le quartier depuis quatre ans, a déjà mis en place certaines initiatives, dont le projet Rassembl’art . C’est une planche web sur laquelle les gens peuvent aller parler de leurs irritants et de ce qui se fait de bien. Une prise de mot est faite à partir de ça. On va remettre ça à des slameurs [ou d’autres artistes]. Ce sont des petites choses qui ne sont pas coercitives, mais plus positives.

Cela dit, lorsque le chaudron déborde, Paul Gingues ajoute que des interventions ciblées ont lieu dans les points chauds , grâce à la Division de la sécurité des milieux du Service de police de Sherbrooke. Un policier, accompagné d’un représentant de la FEUSFédération étudiante de l'Université de Sherbrooke , d’un représentant de l’arrondissement et du conseiller municipal, va à la rencontre des locataires bruyants. L’idée est de sensibiliser avant de sévir.

Il faut créer un esprit de communauté dans le quartier universitaire, croit pour sa part le candidat de Sherbrooke citoyen, Éric Laverdure. Moi, je veux recréer un dialogue. Les associations étudiantes et l’Université ne sont pas responsables des étudiants une fois qu’ils sont sortis du campus. Les étudiants sont aussi des adultes majeurs et vaccinés.

Les représentants de la FEUSFédération étudiante de l'Université de Sherbrooke saluent ces initiatives, car ils sont un peu dépassés par l'intransigeance de certains plaignants. Pour certaines personnes, la meilleure solution serait qu’il n’y ait plus du tout d’activités sociales "pantoute". Que les étudiants aillent à leurs cours sans avoir de vie étudiante , affirme Léa Roy.

C’est contraire à la mission de l’Université de ne pas avoir de vie de campus et de vie étudiante autour. Une citation de :Cédrick Hamel, président de la FEUS

Plus de résidences pour les étudiants

La crise logement a été un sujet récurrent lors de cette campagne électorale municipale, et une demande répétée de bien des groupes citoyens. Les associations étudiantes réclament elles aussi la construction de logements sociaux et de résidences qui leur sont spécifiquement destinées. Il y a une incohérence dans les prix, affirme Cédrick Hamel. Des fois, on va voir des chambres à 900 dollars . Il a été lui-même confronté à la hausse faramineuse du coût des logements; au printemps dernier, il dû multiplier les démarches pour arriver enfin à trouver où se loger.

À un moment donné, je me suis rendu chez un propriétaire qui nous a fait venir à son logement à louer, tout le monde en même temps. On était 12 à attendre sous la pluie. Il a fait rentrer une première personne qui a signé le bail immédiatement. Il est ressorti en disant : "Désolé, l'appartement est loué". Ça, c’est la réalité. Une citation de :Cédrick Hamel, président de la FEUS

Pour aider à atténuer cette crise, la FEUSFédération étudiante de l'Université de Sherbrooke , en collaboration avec d'autres partenaires, réfléchit à un projet de logements étudiants. Son souhait, le moment venu, est d’obtenir la collaboration de la mairie et des conseillers concernés pour faciliter, par exemple, l’acquisition d’un terrain dans le secteur de l’Université.

Éric Laverdure, candidat de Sherbrooke citoyen dans le district de l'Université. Photo : Radio-Canada / RÉJEAN BLAIS

Je suis d’accord avec les associations étudiantes, affirme le candidat Éric Laverdure. Il y a un manque criant de logements abordables. Ça passe par la création de coopératives d’habitation, pour que le logement redevienne un bien essentiel et non un outil de spéculation pour faire plus de profits.

Le candidat Paul Gingues croit pour sa part que l’Université et la Ville de Sherbrooke devraient s’unir pour trouver des solutions. Il souligne par ailleurs qu’un projet de logement verra le jour sur la rue Galt Ouest, l’an prochain. On a accepté un projet de logements à côté du [Centre de l'éducation aux adultes] New Horizons. On parle d’au-dessus de 30 logements. Des uns et demi pour les étudiants. C’est une réalisation qui va sûrement aider.

Un siège étudiant au C.A. de la STS

L’éternelle question du transport en commun préoccupe aussi les représentants de la FEUSFédération étudiante de l'Université de Sherbrooke . Ils croient qu’il faut encourager l’utilisation du transport en commun en offrant aux étudiants des circuits mieux adaptés. Nous, ce qu’on revendique, c’est de participer à la réflexion sur la bonification des services en ayant un siège sur le conseil d’administration de la Société de transport de Sherbrooke . Une proposition accueillie favorablement par les deux candidats.

Je pense que c’est une bonne idée, croit le candidat Éric Laverdure. Cela permettrait aux dirigeants de la STSSociété de transport de Sherbrooke d’avoir une vision plus réaliste de ce qui se passe sur le terrain.

Absolument, ajoute Paul Gingues. Je trouve l’idée fantastique. Ça va de soi qu’ils aient un poste sur le C.A. de la STSSociété de transport de Sherbrooke . Ce sont des usagers de premier plan. Je trouve ça incohérent qu’ils n’y soient pas déjà.

Paul Gingues, candidat dans le district de l'Université. Photo : Radio-Canada / RÉJEAN BLAIS

Cédrick Hamel, président de la FEUSFédération étudiante de l'Université de Sherbrooke , rappelle par ailleurs que le stationnement pose des problèmes importants dans le secteur. Les étudiants, nombreux à utiliser la voiture, occupent même les rues du quartier universitaire lorsque les espaces du campus sont remplis.

Ça empiète sur le territoire des citoyens. Ils sont tannés de voir des voitures stationnées devant leur maison .

Il croit qu’il faudrait développer des stationnements incitatifs sur des espaces vacants à proximité de l'Université ou en créant des navettes qui feraient le relais entre l’Université et des stationnements, situés plus loin sur le territoire.

Une offre commerciale bonifiée

La rue Galt Ouest, entre le boulevard de l'Université et de la rue du Saint-Esprit, constitue l’artère commerciale au cœur de ce quartier universitaire. D’un rapide coup d'œil, on constate qu’une revitalisation et un embellissement du secteur seraient grandement souhaitables. Il pourrait y avoir plus de services destinés davantage aux étudiants , affirme l'étudiante Léa Roy.

La rue Galt Ouest dans le quartier universitaire. Photo : Radio-Canada / RÉJEAN BLAIS

Le candidat Éric Laverdure va dans le même sens en proposant d’attirer des commerces de proximité, comme une librairie et des cafés. Il suggère même que les étudiants participent à cette relance. Il faudrait favoriser l'entrepreneuriat étudiant. Il y a des étudiants qui ont envie de se lancer en affaires. Une façon de les garder à Sherbrooke serait de créer un programme qui pourrait les aider à venir s’installer ici dans le quartier universitaire.

Paul Gingues veut pour sa part tenir une consultation entre les commerçants du secteur et souhaite implanter un programme de subventions pour les inciter à revamper la devanture de leur établissement. J’ai déjà fait des interventions au conseil municipal pour que ce secteur de la rue Galt en fasse partie .

La vice-présidente de la FEUSFédération étudiante de l'Université de Sherbrooke Léa Roy va plus loin en souhaitant la présence d’une salle destinée aux activités étudiantes ou encore la possibilité d'utiliser le parc Blanchard pour certains rassemblements. D’animer plus le secteur, c’est un peu se mettre les pieds dans les plats , se désole en même temps son collègue, Cédrick Hamel.

Léa Roy se prend quand même à rêver d’un grand festival de la rentrée à Sherbrooke pour l’ensemble de la communauté étudiante .