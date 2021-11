COVID-19 : plus de décès dans les centres de soins de longue durée privés que publics

En date du 18 octobre, 154 résidents de centres de soins de longue durée sont décédés de la COVID-19, ce qui représente 20 % de tous les décès liés à la pandémie durant cette période.

Au total, 62 décès sont survenus dans des établissements privés à but non lucratif, 45 dans des établissements privés à but lucratif et 47 morts ont eu lieu dans des établissements gérés par la province.

Une analyse de ces données en fonction du nombre de lits indique qu'une personne sur 13 est décédée dans des établissements privés à but lucratif, une sur 41 dans des établissements privés à but non lucratif et une sur 108 dans des établissements du secteur public.

La Saskatchewan compte cinq foyers de soins de longue durée à but lucratif, tous gérés par l'entreprise Extendicare.

Brian Albert, dont la mère a contracté la COVID-19 dans l'un de ces établissements, fait partie d'un groupe de personnes qui ont lancé un recours collectif contre Extendicare.

M. Albert n'est pas surpris d'apprendre que les centres privés ont connu davantage de décès. Il a souvent entendu dire que des membres de l'administration ne fournissait pas aux employés l'équipement de protection nécessaire pour prendre soin des résidents malades.

À la suite d'une importante éclosion à la résidence de Parkside, qui a mené à une enquête de l'ombudsman de la province et de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), la compagnie Extendicare a annoncé qu'elle quittera la Saskatchewan. De plus, conformément à une décision prise par le gouvernement de la Saskatchewan à la mi-octobre, la société laisse la gestion de ses établissements aux autorités provinciales.

Une porte-parole d'Extendicare a confirmé que l'entreprise se conformerait à la décision du gouvernement.

Selon le ministre des Aînés, Everett Hindley, le gouvernement élabore actuellement un processus d’inspection pour les foyers de soins de longue durée, un processus qui devrait être dévoilé au cours des prochaines semaines.

Le porte-parole de l'opposition en matière de politiques des Aînés, Matt Love, indique que le gouvernement provincial a besoin d'instaurer des normes minimales.

Nous avons la preuve que les foyers de soins à but lucratif n’ont pas leur place en Saskatchewan.

C’est la chance pour notre gouvernement de prendre les rênes et de faire des changements législatifs qui amélioreront les soins reçus par les résidents , déclare Matt Love.

Avec les informations de Mickey Djuric