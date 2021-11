Les hommages affluent après le décès de Robert Melanson

Des proches de Robert Melanson, mais aussi plusieurs personnalités publiques, ont témoigné jeudi de la contribution remarquable de l’ancien président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick à la communauté acadienne et au secteur des arts et de la culture.

L’homme originaire de Rogersville est mort mercredi à l’âge de 61 ans, après une courte bataille avec le cancer.

À lire aussi : Robert Melanson, ancien président de la SANB, est décédé

La militante acadienne Louise Blanchard était une amie très proche de Robert Melanson. Elle l’a accompagné dans ses derniers moments à la maison de soins palliatifs Albert.

Il a eu une résilience incroyable [face à la mort] , raconte-t-elle.

Premier acadien admis en interprétation à l'École nationale de théâtre du Canada, Robert Melanson a oeuvré dans le milieu théâtral et littéraire avant d’ouvrir sa librairie dans la région de Moncton, La Grande Ourse.

La militante Louise Blanchard, était une amie proche de Robert Melanson. Photo : Radio-Canada

Il disait que lui sa plus grande fierté [...] c’était qu’il avait pu aller partout en Atlantique, dans des petits villages, des petites villes, faire des salons du livre, où il n’y avait pas de librairies , mentionne Louise Blanchard.

Si elle perd un ami, elle estime que l’Acadie toute entière perd aussi un homme intègre et honnête.

Éric Dow, responsable des communications à la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a aussi côtoyé de près Robert Melanson lors de sa présidence entre 2018 et 2020. Il a compté qu’il avait offert en moyenne 300 entrevues pour chaque année de son mandat.

Il n’avait pas peur de se prononcer , dit Éric Dow, qui le qualifie de grand patriote acadien.

Louise Blanchard abonde dans le même sens. Elle se rappelle avoir appelé Robert Melanson lors de la mobilisation pour sauver les urgences de petits hôpitaux.

Je l’ai appelé et il est venu tout de suite faire un discours et il a tellement crié fort que je pense que Fredericton l'a entendu. Une citation de :Louise Blanchard, amie et militante

Un engagement remarqué

Plusieurs personnalités publiques ont tenu à souligner la contribution de Robert Melanson à la société acadienne.

J’étais désolé d’apprendre le décès de Robert Melanson, ancien président de la SANB et grand champion de la culture acadienne et des droits linguistiques des francophones du Nouveau-Brunswick , a écrit sur Twitter le ministre des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour Dominic LeBlanc.

Le sénateur René Cormier a indiqué que Robert Melanson était un Acadien militant engagé, un libraire passionné et un créatif coloré.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La Fédération des communautés francophones et acadienne l’a remercié pour son engagement.

Sous le choc. Attristés. La#frcan  (Nouvelle fenêtre) perd un homme d'une grande culture, un militant, qui avait l'Acadie  (Nouvelle fenêtre) tatouée sur le cœur. Merci pour ton engagement Robert , déclare l’organisme sur Twitter.

Le député du Parti vert Kevin Arseneau a aussi souligné le départ de celui qu’il qualifiait de chum même s’ils n’étaient pas toujours d’accord. Le chef des verts David Coon a également offert ses condoléances aux amis et à la famille de Robert Melanson.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick a aussi tenu à souligner sa contribution au milieu artistique.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Tu as tellement contribué au développement des arts en Acadie, que nous ne savons pas où commencer pour souligner ton énorme contribution. Ton humour et ta passion nous manqueront , peut-on lire dans une publication Facebook.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie