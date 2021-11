Canadiens : le gardien Samuel Montembeault vit son rêve un jour à la fois

Je profite du moment. Depuis le début, j'y vais au jour le jour. Il [Carey Price] va revenir, mais je ne sais pas exactement sa condition. Est-ce qu'il patinait ou s'entraînait là-bas? Ça peut prendre encore quelques semaines avant son retour au jeu. J'ai hâte de voir... mais comme je l'ai dit, d'ici là, je vis au jour le jour et je suis juste vraiment content d'être ici , sourit le jeune gardien de but de 25 ans.

Radio-Canada s'est entretenu seul à seul avec le gardien de but Samuel Montembeault plutôt que lors de la traditionnelle mêlée de presse. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Privé de ses deux plus grands meneurs, Carey Price et Shea Weber, le Tricolore connaît un pénible début de saison : 8 défaites en 11 matchs. De ce nombre, Montembeault n'a obtenu que deux départs, à Buffalo et Anaheim. Il est toujours à la recherche de sa première victoire.

Comme tous ses nouveaux coéquipiers, l'athlète du secteur Sainte-Gertrude, à Bécancour, espérait de meilleurs résultats. La piètre tenue de l'équipe ne diminue toutefois pas pour autant sa fierté d'en faire partie.

C'est l'équipe que je regardais en grandissant. Toute ma vie j'ai porté le numéro 33 , raconte le gardien en faisant référence à Patrick Roy. C'est spécial de pouvoir jouer ici. Il y a tellement d'histoire dans ce building et cette organisation. Avant les matchs, on joue au soccer près du vestiaire, et à côté, il y a une grosse vitrine avec toutes les coupes Stanley gagnées au fil des ans. Voir tous les noms dans la chambre et les photos, c'est vraiment spécial , explique-t-il.

Le gardien Samuel Montembeault devant John Tavares Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Dans l'uniforme des Panthers de la Floride, il a par le passé affronté les Canadiens, au Centre Bell. Avec quatre matchs consécutifs à domicile, il espère pouvoir obtenir une première sortie devant ses nouveaux partisans.

Ça se passe bien. Son deuxième match était encore meilleur que son premier. Il travaille tous les jours sur certains détails de son jeu. Il s'investit dans ce qu'on fait. On aime son potentiel. Dans notre situation actuelle, on gère un match à la fois , explique son entraîneur, Dominique Ducharme, qui refuse donc de se prononcer sur la possibilité de le voir effectuer sa rentrée montréalaise cette semaine.

Samuel Montembeault (à gauche) à l'entraînement mercredi, au lendemain de la victoire des Canadiens face aux Red Wings de Détroit. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Si cela devait arriver, parents et amis seront évidemment sur place.

Habituellement, je partais pour le début de la saison en septembre et je ne retournais pas à [Bécancour] avant Noël. Ensuite, on se revoyait l'été, quand la saison prenait fin. C'est vraiment le fun d'être proche de la maison. Mes amis et mes parents peuvent venir me voir et aller souper pas mal n'importe quand. Ils peuvent aussi venir à un match , de poursuivre l'homme masqué.

Un appel surprise de Marc Bergevin

Depuis le début de sa carrière, Montembeault a fait la navette entre Springfield et Syracuse, dans la Ligue américaine, et la Floride où il a défendu le filet des Panthers à 25 reprises.

Avec l'arrivée de Spencer Knight, considéré par plusieurs comme le gardien le plus prometteur de la LNH, qui compte maintenant six victoires en sept matchs dans la LNH, combinée à la présence de Sergeï Bobrovsky, l'un des mieux payés du circuit, il devenait évident que le Québécois n'avait plus sa place sous le soleil de la Floride.

Les Panthers, qui souhaitaient le céder à leur filiale de la Ligue américaine, ont dû le soumettre au ballottage.

Le ballottage était terminé depuis environ dix minutes. J'avais déjà fait mes bagages, convaincu que je retournais dans la Ligue américaine. Je reçois un appel dans le 514, Montréal. Je n'avais aucune idée de qui il pouvait s'agir alors j'ai répondu: "Salut, c'est Marc Bergevin. Je voulais juste te dire qu'on vient de te réclamer au ballottage..." J'étais vraiment content.

C'est alors qu'il a vécu pour la toute première fois l'effervescence du marché montréalais.

Les médias ont vraiment été rapides. Je venais tout juste de terminer mon appel avec Marc que ça sortait déjà dans les médias. Tous mes amis le savaient, c'était vraiment une belle journée. Les appels, les textos! Dans les heures à suivre, j'ai été beaucoup sur mon téléphone parce que j'avais beaucoup de messages.

Il croyait alors venir remplacer momentanément, en raison de la blessure au genou de Carey Price. Quelques jours plus tard, il apprenait en même temps que tout le monde que le gardien vedette de l'équipe avait demandé volontairement à intégrer le programme d'aide de la Ligue nationale de hockey. Son séjour s'annonçait du coup beaucoup plus long.

Samuel Montembeault devant le filet à l'entraînement des Canadiens de Montréal, au Complexe sportif Bell, à Brossard, mercredi. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Des visages familiers

Si les Canadiens souhaitent céder Samuel Montembeault au Rocket de Laval lors du retour de Carey Price, il devra d'abord passer par le ballottage et être offert aux 31 autres équipes du circuit. S'il n'est pas réclamé, il retrouvera alors Jean-François Houle, l'entraîneur-chef du Rocket, qui l'a dirigé chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il travaillerait alors en étroite collaboration avec l'entraîneur des gardiens Marco Marciano.