COVID-19 : 30 nouveaux cas à Ottawa, 9 en Outaouais et 7 dans l’est ontarien

Pour une deuxième journée, aucun nouveau décès n'a été rapporté à Ottawa, en Outaouais et dans l'est ontarien.

La capitale fédérale a toutefois enregistré sa plus forte augmentation de cas depuis le 23 octobre dernier, avec 30 infections supplémentaires, jeudi.

Selon les données de Santé publique Ottawa (SPO), 193 cas sont toujours actifs au sein de la population. Onze hospitalisations sont encours en raison de la COVID-19, mais aucun citoyen ne se trouve aux soins intensifs.

La Ville a par ailleurs annoncé que SPOSanté publique Ottawa allait ajouter des plages horaires dans les cliniques de vaccination comme d'autres groupes seront bientôt admissibles à l'obtention d'une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Les cliniques de vaccination de l'Université d'Ottawa, de l'école J.H Putman, du centre commémoratif Eva-James et du YMCA de la famille Rudy seront désormais ouvertes sept jours par semaine.

Les personnes âgées de 70 ans et plus, les travailleurs de la santé, les fournisseurs de soins essentiels et les adultes (16 ans ou plus) des Premières Nations, des Inuits et des Métis font notamment partie des groupes ciblés par la province.

Sept nouveaux cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, sept cas s'ajoutent au bilan qui s'élève désormais à 5841 cas depuis le printemps 2020.

Le nombre de décès s'élève toujours à 127 personnes et, selon la dernière mise à jour, 10 personnes sont hospitalisées, dont quatre se trouvent aux soins intensifs.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte que 54 cas sont toujours actifs sur son territoire et que trois éclosions sont toujours présentes.

Jeudi, l'Ontario enregistre son plus grand nombre d'infections en deux semaines avec 438 nouveaux cas. Pour le quatrième jour de suite, le nombre moyen de nouveaux cas par jour dans la province au cours des sept jours précédents est à la hausse, alors que cette moyenne a été à la baisse pendant près de deux mois. De plus, cinq décès supplémentaires ont été constatés.

Neuf cas de plus en Outaouais

En Outaouais, neuf nouvelles infections à la COVID-19 ont été rapportées jeudi ce qui porte à 14 282 le nombre de cas depuis le début de la pandémie.

Aucun décès n'est venu s'ajouter au bilan qui affiche toujours 223 morts.

Selon la dernière mise à jour de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), il y aurait 49 cas actifs dans la région.

Sur les 18 régions sanitaires, l'Outaouais se situe au cinquième rang du classement, si l'on tient compte du nombre de cas par 100 000 habitants.

Dans toute la province, 588 cas ont été rapportés, jeudi, alors qu'aucun décès n'est venu s'ajouter au bilan. Selon la santé publique, il y aurait 4878 cas actifs au Québec.