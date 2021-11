Embauche d’agents d’immigration anglophones : « Un manque de respect », dénonce Québec

« C'est un manque de respect », clame Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et responsable de la Langue française.

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada, l'élu caquiste ne mâche pas ses mots contre la décision d'Immigration Canada de modifier ses critères d'embauche.

Désormais, Ottawa va aller de l'avant avec le recrutement d'agents parlant exclusivement anglais pour son Centre de service à la clientèle, basé à Montréal, responsable de répondre aux questions des immigrants installés dans l'ensemble du pays.

Une mesure « inacceptable », juge Simon Jolin-Barrette.

Les critiques sont unanimes à Québec.

C'est choquant. C'est un signal vraiment honteux , affirme le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

Que ce soit Air Canada, Immigration Canada ou l’ensemble de la fonction publique canadienne, c’est un faux bilinguisme. C’est un bilinguisme de façade , dénonce-t-il.

Nous sommes en droit de nous attendre à ce que le gouvernement du Canada donne l’exemple quant à l’importance et à l’exigence du français à Montréal et au Québec , note la porte-parole libérale pour la protection de la langue française, Hélène David, sur Twitter.

La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal a fait adopter unanimement, jeudi à l'Assemblée nationale, une motion visant à défendre la langue française au travail . La Charte de la langue française doit s'appliquer aux ministères fédéraux , assure l'élue montréalaise, qui doute de l'argumentation d'Immigration Canada.

Pour justifier sa décision, le ministère fédéral de l'Immigration dit avoir des difficultés pour recruter des agents qualifiés bilingues, tout en expliquant qu'une grande majorité d'appels se font en anglais.

Ça ne tient pas la route, c'est un recul incroyable , lance Mme Ghazal.

Nous ne pouvons pas croire qu’au Québec, où la majorité de la population est francophone, il soit impossible pour Immigration Canada de recruter des employés compétents maîtrisant le français , ajoute le ministre Jolin-Barrette.

Invité à réagir, le ministre fédéral et lieutenant du Québec pour le gouvernement de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, n'a pas caché son malaise.

Je m'attends à ce que tout francophone qui appelle [à Immigration Canada] soit servi en français. C’est clair , a-t-il déclaré sur les ondes de Midi info.

On n’est pas des citoyens de deuxième classe. On doit être servi avec la même efficacité, le même professionnalisme, et la même rapidité.

Une citation de :Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien