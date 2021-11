je disparais souvent, de Gabrielle Blain-Rochat, finaliste du Prix de poésie 2021

Gabrielle Blain-Rochat est titulaire d'un baccalauréat en écriture de scénario et création littéraire. Son poème a été inspiré par le film My Own Private Idaho, de Gus Van Sant, et d’une phrase de son amie, « How can you mother yourself? » Elle tente d'y investir les postures de l’enfant qui cherche l’apaisement, et celui de la mère qui souhaite l’offrir, mais qui n’y parvient pas.