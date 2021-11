Place à la FrancoFête en Acadie!

De nombreux artistes espèrent se distinguer à la FrancoFête en Acadie, qui a commencé mardi et qui a lieu à divers endroits à Dieppe et à Moncton au Nouveau-Brunswick.

L’événement organisé par le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène met en contact des artistes, des diffuseurs et le public. Les artistes participants espèrent que les diffuseurs du Canada et d’autres pays achètent leur spectacle.

L’événement se déroule selon un mode hybride cette année, à la fois en personne et de façon virtuelle. Il rassemble une trentaine d’artistes qui présentent des extraits de leur spectacle. Près de la moitié d’entre eux proviennent des provinces de l’Atlantique. Environ 300 diffuseurs assistent en ligne aux activités, d’autres sont présents en personne.

Il s’agit d’une première participation dans le cas du groupe Écarlate, qui est formé de Clémence Langlois, de Daphnée McIntyre et de Samuel LeBlanc. Ces élèves en douzième année à l’école L’Odyssée présentent un spectacle promotionnel à la FrancoFête à la suite de leur victoire au concours Accros de la chanson.

Les jeunes artistes ont choisi de présenter quatre chansons à la FrancoFête, dont deux nouveautés. Clémence Langlois et Daphnée McIntyre expliquent qu’elles sont enthousiastes de se produire à cette occasion avec d’autres artistes qu’elles connaissent et admirent. Elles sentent que leur groupe fait partie de cette grande famille d’artistes.

Dans le cas d’Émilie Landry, une artiste de Campbellton, il s’agissait, mercredi, de son deuxième spectacle promotionnel à la FrancoFête en Acadie.

La FrancoFête, pour moi, c’était tout le temps un objectif clair. Ah, si tu as une vitrine à la FrancoFête, ça peut te donner des opportunités. C’était tout le temps quelque chose que je visais, même plusieurs années avant que j’étais prête , explique Émilie Landry.

L'artiste néo-brunswickoise Émilie Landry. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

La formule hybride de l’événement l’enchante particulièrement.

Je pense que c’est super. Il y a des gens que je n’avais pas vus depuis un an et demi et que j’ai revus pour la première fois hier en allant voir une vitrine. J’étais là : Oh my God! Tu sais, tous ces gens-là qui font partie du monde de la musique francophone au Québec, au Canada, en Acadie, ça me donne une opportunité pour continuer à faire connaître mon album, mon projet, mon nouveau show, Arroser les fleurs. Je suis vraiment très contente d’être là aujourd'hui , souligne Émilie Landry.

Émilie Landry, comme plusieurs autres artistes, est représentée par l'agence Le Grenier Musique. Carol Doucet, propriétaire de l’agence, parle d’une grande fête musicale.

Carol Doucet, propriétaire de l'agence Le Grenier Musique. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Je le dis toujours, c’est un peu Noël pour nous, les agences d’artistes parce que c’est là qu’on fait connaître nos artistes, les artistes avec qui on travaille, aux diffuseurs de spectacles. Donc, c’est super important parce que les artistes démontrent ce qu’ils ont de mieux à faire devant des acheteurs de spectacles. C’est vraiment important pour nous d’être là, de les appuyer et d’essayer de vendre des spectacles parce que, surtout ces temps-ci, ce n’est pas la chose la plus facile , affirme Carol Doucet.

La propriétaire du Grenier Musique ajoute que l’artiste Joey Robin Haché a ainsi réussi, il y a deux ans, à se produire lors de deux événements en France. L’artiste Jacques Surette va se rendre pour sa part à un événement en Suisse.

La FrancoFête en Acadie, qui se poursuit jusqu’à samedi, donne aux artistes l’occasion de tisser des liens à l’échelle internationale.

D’après un reportage d’Isabelle Arseneau