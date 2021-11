Plusieurs candidats à la mairie de Gatineau font le bilan de leur campagne

Les électeurs qui n'ont pas encore exercé leur droit de vote sont appelés aux urnes dimanche, jour d’élections municipales.

Seule représentante d’un parti politique, Maude Marquis-Bissonnette, cheffe d’Action Gatineau, a été la première à lancer le bal, entourée des autres candidats qui font partie de sa formation. C’était son dernier point de presse de la campagne, organisé devant la maison du citoyen.

On s'était donné comme objectif de mener une campagne positive, une campagne constructive, une campagne rigoureuse, à l'image de notre mouvement et je pense qu'on peut dire mission accomplie , a-t-elle lancé.

La candidate à la mairie de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette lors de son dernier point de presse de la campagne électorale municipale. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Si on est porté à la table du conseil municipal le 7 novembre prochain, c'est cette approche-là, cette démarche-là qu'on va continuer d'avoir , soutient Mme Marquis-Bissonnette.

Pour encourager les électeurs à aller voter, elle a proposé cinq gestes qu’elle poserait si elle avait le privilège d'être élue mairesse . L’urgence climatique, l’économie locale, les frais de croissance, la réappropriation des espaces publics et la place des citoyens au sein de la municipalité.

Jean-François LeBlanc confiant

Le candidat indépendant à la mairie, Jean François LeBlanc, a aussi présenté son bilan, jeudi. Il a dressé un portrait positif des dernières semaines de sa campagne. Il affiche une confiance à toute épreuve et compte bien se faire élire, dimanche.

Le feeling et les chiffres sont excellents au téléphone et en porte-à-porte, bien meilleurs que les résultats des deux sondages qui ont été publiés. Je suis en bonne position pour l’emporter dimanche. Une citation de :Jean-François Leblanc, candidat indépendant à la mairie de Gatineau

M. LeBlanc a indiqué que la visibilité dans les médias a constitué un défi de taille pour lui, alors qu’il se qualifie plutôt de travailleur de l’ombre qui n’aime pas la chicane et la division .

Mon défi était donc de me faire connaître et de me démarquer des autres candidats sans faire de la vieille politique et j’ai réussi , a-t-il expliqué en point de presse.

Le candidat à la mairie de Gatineau, Jean-François LeBlanc lors du bilan de sa campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Il est revenu rapidement sur le fait qu’il n’ait pas été invité au débat de la Chambre de commerce de Gatineau, une décision qu’il a pris comme un coup très dur et toujours incompréhensible à ce jour . Malgré tout, le candidat a participé à plus d’une douzaine de débats et de rencontres où il a pu exposer ses idées.

Ce dernier a aussi profité de l’occasion pour demander aux Gatinois de voter en grand nombre.

Rémi Bergeron lance un appel

Également candidat, Rémi Bergeron a réitéré son message au moment de faire le bilan de sa campagne électorale. Moi, je veux faire un mandat de quatre ans et je vais laisser les services de la Ville dans un état excellent, on va les avoir améliorés sur tous les points pendant quatre ans , a-t-il mentionné en entrevue.

Il souhaite s'attaquer au déneigement, à la gestion des infrastructures et au pavage des rues, des priorités qui ont été abandonnées par Action Gatineau , selon lui.

Le candidat à la mairie de Gatineau, Rémi Bergeron (Archives) Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Pour ce qui est du déneigement, M. Bergeron veut mettre en place des équipes de déneigement les fins de semaine pour assurer un entretien adéquat des rues, des trottoirs, des puisards et des bornes-fontaines.

Pour l'ensemble de son mandat, sa priorité sera de revoir l'ensemble des services de la Ville pour repartir à zéro et voir les niveaux de services [offerts] aux citoyens , s'il est élu le 7 novembre.

France Bélisle en campagne jeudi

De leur côté, les candidats France Bélisle et Jacques Lemay vont présenter leur bilan vendredi.

Mme Bélisle était toujours en campagne, jeudi, et en a profité pour fait une annonce.

La candidate propose de faire l'optimisation des services de base, c’est-à-dire une saine gestion des finances pour les services de collecte des matières résiduelles, de traitement des eaux usées ou de la sécurité publique, entre autres.

La candidate à la mairie de Gatineau, France Bélisle Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Les écocentres sont un service de base essentiel fortement demandé par les citoyens qui veulent faire leur part pour une meilleure gestion des matières résiduelles , écrit Mme Bélisle dans un communiqué. Il faut bonifier ce service de proximité dans chaque secteur.

Selon la candidate, les services de base sont tous vulnérables face à la croissance anticipée. Elle propose un plan d’optimisation du réseau des écocentres afin d’améliorer la gestion des matières résiduelles et suggère de devancer l’adoption de la politique de déneigement en consultant les citoyens.

Avec les informations de Frédéric Pepin, Christian Milette et de Nathalie Tremblay