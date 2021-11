Allégations d’agression sexuelle : Coderre réclame le départ d’un candidat adverse

Le candidat à la mairie Denis Coderre affirme que Projet Montréal devrait retirer la candidature du conseiller sortant Craig Sauvé en raison des allégations d'agression sexuelle dont il a fait l'objet par le passé, et ce, même si le principal intéressé soutient qu'il n'a « rien à [se] reprocher » et que « la police a fermé le dossier ».

Cette nouvelle controverse – qui a éclaté jeudi, à 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote – découle d'un article publié en matinée par CBC  (Nouvelle fenêtre) , le réseau anglais de Radio-Canada.

L'article en question prétend que la mairesse Valérie Plante aurait affirmé l'an dernier qu'à sa connaissance, aucun élu siégeant à l'Hôtel de Ville ne faisait face à des allégations de nature sexuelle, alors que son parti avait, deux ans plus tôt, offert les services d'un médiateur indépendant à une victime alléguée de Craig Sauvé.

Craig Sauvé, de Projet Montréal, est le conseiller de la ville sortant du district de Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Le principal intéressé a tenu à rétablir les faits, jeudi matin : dans une déclaration officielle transmise par le parti, le conseiller de la ville du district de Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown a déclaré qu'il n'avait rien à [se] reprocher .

J'ai fait l'objet d'une allégation non fondée concernant un événement s'étant déroulé en 2012, a-t-il expliqué. N'ayant rien à me reprocher, j'ai traité cette allégation de manière collaborative et respectueuse, et après une enquête approfondie, la police a fermé le dossier.

Je veux être clair avec tout le monde, je nie catégoriquement ces allégations , a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne [fera] pas d'autres commentaires et qu'il [analysera] les recours à [sa] disposition .

Denis Coderre, qui avait convié la presse ainsi que de nombreux candidats et candidates jeudi avant-midi près de l'hôtel de ville, a néanmoins réclamé le retrait de la candidature de M. Sauvé et accusé sa cheffe d'avoir menti à son sujet l'an dernier.

Les allégations portées à l'endroit de M. Sauvé n'ont pas pu être confirmées par CBC/Radio-Canada, qui a néanmoins consulté des documents prouvant que le dossier avait été fermé en février dernier.

Plus de détails suivront.