Menaces à l’endroit du personnel de santé à Yorkton, en Saskatchewan

Des pamphlets, adressées au personnel de santé du Yorkton Regional Health Centre, ont été affichés sur l’établissement, prévenant les médecins et les infirmières que ceux-ci seront tenus responsables de crimes de guerre.

Cette note, laissée sur les portes et fenêtres de l'hôpital de Yorkton, affirme que le vaccin est expérimental et qu'il n'offre aucune garantie d'immunité.

Le message mentionne aussi que les travailleurs peuvent tout de même propager la maladie et que la vaccin cause des dommages et des décès.

Le syndicat des infirmières de la Saskatchewan a réagi sur le réseau social Twitter. Il dénonce ces informations, affirmant qu’elles sont complètement fausses.

Le syndicat ajoute qu’il s'agit d’une déclaration blessante, irrespectueuse et démoralisante pour les travailleurs de la santé qui travaillent sans relâche depuis les 20 derniers mois.