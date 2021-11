Madison Lamarre reçoit son traitement de Zolgensma à Québec

La fillette de Saguenay devait absolument le recevoir avant l’âge de six mois, soit le 21 novembre, pour maximiser ses chances de vivre une vie normale.

Elle pourra obtenir les soins spécialisés qu’elle attendait au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec. Le traitement s’administre par l’entremise d’une perfusion intraveineuse. La petite doit par la suite demeurer à l’hôpital une journée sous observation.

C’est presque un honneur que ce soit le premier bébé à recevoir ce traitement gratuitement par Québec, et non via une loterie ou une autre façon. On est content que ce soit fait.

Une citation de :Alexandra Pedneault-Tremblay, mère de Madison