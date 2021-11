Aînés morts de la COVID : une plainte déposée à la SQ pour négligence criminelle

Il faut que quelqu'un finisse par répondre de ça , a lancé Paul Brunet, président du CPM, dans un témoignage émouvant livré au palais de justice de Québec, au quatrième jour du volet national de l’enquête publique du coroner.

Selon M. Brunet, deux personnes avaient le pouvoir et le devoir d’agir pour prévenir l’hécatombe qui s’est produite dans les milieux d’hébergement pour aînés : le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et l'ex-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann.

La Sûreté du Québec étudie présentement le dossier , a laissé tomber M. Brunet.

Une vague inacceptable de décès

Quelques instants plus tôt, il venait d’étouffer un sanglot devant la coroner Géhane Kamel, après avoir énuméré une série d’ inactions qui ont entraîné, celui lui, une vague inacceptable de décès.

Ces personnes ont été ignorées, abandonnées, sacrifiées par les autorités. Une citation de :Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

La plainte de M. Brunet a été déposée en son nom personnel, à titre de citoyen, et non pas au nom du CPM, a-t-il précisé.

Radio-Canada a contacté la SQ pour obtenir davantage de renseignements au sujet de cette plainte, mais n'avait pas de retour au moment d'écrire ces lignes.

Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades Photo : Radio-Canada

Quelle vigie?

M. Brunet a insisté sur le fait que l’Organisation mondiale de la santé avait déclaré l’urgence de santé publique internationale dès le 30 janvier 2020. Pourtant, le Québec a tardé à réagir, selon lui.

Faisant référence à une série de propos d’experts, d’articles scientifiques et de reportages, ici comme ailleurs, M. Brunet a démontré qu’il était évident que la COVID-19 risque d’affecter plus sévèrement les personnes âgées.

Y a-t-il eu une vigie? de la part des autorités de santé publique québécoises, a demandé M. Brunet, avant de critiquer une série de décisions prises par le gouvernement à partir de la mi-mars 2020.

Retrait des proches aidants, consultations par télémédecine, refus de tester systématiquement tous les aînés en centre d’hébergement : autant de choix qui ont contribué, selon M. Brunet, à protéger les plus vulnérables de manière inadéquate.

Des milliers de familles ne sauront jamais comment ni de quoi leurs proches sont décédés. Une citation de :Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Enquête publique

Depuis plus de six mois, la coroner Géhane Kamel préside une enquête publique sur la gestion de la pandémie dans les milieux pour aînés lors de la première vague, au printemps 2020.

Après avoir examiné ce qui s’est passé dans sept milieux durement touchés, tels que le CHSLD Herron ou le CHSLD des Moulins, Me Kamel a ouvert cette semaine le volet national de son enquête, qui vise à mieux cerner le rôle des autorités publiques dans cette crise.

Ce volet doit durer un mois, jusqu’au 3 décembre. Les témoignages du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, sont attendus le 11 novembre et le 16 novembre, respectivement.