Pistes de réflexion pour retenir les immigrants en région

De plus en plus d’entreprises se tournent vers l’immigration pour pallier le manque de main-d’œuvre. L’attractivité est importante, mais pas suffisante puisqu'il faut aussi réussir à garder ces nouveaux employés en région. Différents acteurs du Bas-Saint-Laurent travaillent à trouver des solutions.

Que ce soit pour des travailleurs étrangers ou pour des travailleurs québécois, les grands défis sont les mêmes. Il s’agit notamment du logement, des places en garderie, des salaires plus attractifs, du développement des transports en commun.

Le ministère de l’Immigration de la Francisation et de l'Intégration du Québec (MIFI) a d’ailleurs lancé un appel aux organismes qui ont le mandat de l’immigration pour mettre en place un plan d’action dans le cadre de son Programme d’appui aux collectivités. Ce plan devra être déposé début 2022.

À Rivière-du-Loup c’est la MRCMunicipalité régionale de comté qui a ce mandat depuis 2003. Une directrice au développement social a été embauchée cet été, notamment pour réfléchir au plan d’action.

Durant tout l’automne, Anaïs Giroux-Bertrand rencontre des entreprises, les municipalités, les organismes communautaires et les immigrants eux-mêmes pour faire un état des lieux de la situation dans la région. Il s’agit de mettre en place les conditions favorables pour vraiment faciliter l’intégration et la pleine participation pour les personnes issues de l’immigration , explique la directrice au développement social de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup.

Anaïs Giroux-Bertrand a été embauchée cet été par la MRC de Rivière-du-Loup à titre de directrice au développement social. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Selon le MIFIministère de l’immigration de la Francisation et de l'Intégration du Québec , les huit MRCMunicipalité régionale de comté du Bas-Saint-Laurent planchent actuellement sur ce plan d’action. Il reste un effort de sensibilisation à faire auprès des élus, des acteurs et de la population.

La rétention par la création du lien social

Les organismes mettent en avant l’inclusion, l’enracinement et le lien social comme facteur de rétention des immigrants.

Le deuxième sommet de l’immigration qui se tenait le 19 octobre dernier à Québec a fait la belle part à cette problématique selon Stéphanie-Jeanne Bouchard, agente de développement à l’immigration à la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et qui a participé à l’événement.

L'emploi attire, mais c’est le milieu qui permet l’enracinement. Une citation de :Stéphanie-Jeanne Bouchard, agente de développement à l’immigration à la MRC de Rivière-du-Loup

Selon elle, bien que les entreprises aient une visée économique, le lien social et la pérennité des liens avec le nouvel arrivant sont les leviers majeurs de l'intégration.

Certains organismes, comme Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) à Rimouski, travaillent sur cet aspect. Des entreprises qui accueillaient ponctuellement un travailleur immigrant , font désormais venir des groupes de 5, 6, 10, 20 personnes à la fois indique la directrice générale d’ AIBSLAccueil et intégration Bas-Saint-Laurent , Catherine Houle. L’organisme à but non lucratif propose des ateliers et effectue de la sensibilisation en milieu de travail pour des gens qui vont accueillir des personnes de l’extérieur pour expliquer la communication interculturelle.

Le mentorat pour favoriser l’intégration

Des pistes de solutions sont aussi proposées par les personnes immigrantes. Emmanuelle Garnaud a déménagé de la France au Québec il y a 25 ans. Si elle a la nationalité canadienne depuis de nombreuses années, elle se considère encore comme une immigrée.

Emmanuelle Garnaud a immigré au Québec il y a plus de 20 ans. Photo : courtoisie : Emmanuelle Garnaud

La dame, qui réside à Notre-Dame-du-Portage, estime qu’une sorte de tutorat pourrait beaucoup aider à la rétention des immigrants. Emmanuelle Garnaud, qui se trouve désormais à la lisière des cultures françaises et québécoises, aimerait partager son expérience et soutenir les nouveaux arrivants. Je pourrais aider, par exemple, connaissant un petit peu le processus d’immigration et ce que ça engendre aussi comme douleur parfois, par manque, par déstabilisation affirme Emmanuelle Garnaud.