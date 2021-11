Un certain récepteur situé dans le cerveau détecte l'état nutritionnel d’une personne et régule le moment de sa puberté et son taux de croissance, ont découvert des scientifiques britanniques de l’Université de Cambridge.

Ce capteur, appelé MC3R, régule également la masse maigre.

Ces résultats […] expliquent pourquoi les humains ont grandi et ont atteint la maturité sexuelle plus tôt au cours du siècle dernier , affirment les chercheurs dans un communiqué. Au cours du 20e siècle, la taille moyenne [de l’humain] a augmenté d'environ 10 cm au Royaume-Uni, et jusqu'à 20 cm dans d'autres pays.

Les scientifiques associaient déjà le phénomène à un meilleur accès à la nourriture pour les femmes enceintes et les enfants. Mais l’explication physiologique manquait. On ne comprenait toujours pas comment le corps détecte son état de nutrition et transforme cette information en croissance et en maturation sexuelle , expliquent les chercheurs.

Ces derniers savaient déjà que des signaux parviennent au cerveau pour indiquer l'état nutritionnel de l'organisme et que, dans l’hypothalamus, les hormones leptine et l’insuline agissent sur un petit groupe de neurones qui produisent des signaux appelés mélanocortines.

Les mélanocortines agissent sur plusieurs récepteurs, dont deux sont présents dans le cerveau. Il a déjà été montré que l'un d'entre eux, le récepteur de la mélanocortine 4 (MC4R), régule l'appétit et que l'absence de MC4R entraîne l'obésité. Toutefois, on savait aussi que le système MC4R ne contrôle pas l'effet de l'alimentation sur la croissance et le moment de la puberté.

La présente recherche montre le rôle clé d’un autre récepteur de la mélanocortine du cerveau dans le processus, le MC3R.

Le Pr Stephen Patrick O'Rahilly et ses collègues ont établi qu'en réponse aux signaux nutritionnels, le MC3R contrôle la libération d'hormones qui régulent la croissance et la maturation sexuelle.

Pour le prouver hors de tout doute, les scientifiques ont cherché dans la UK Biobank, qui regroupe les dossiers médicaux de 500 000 participants, des personnes qui présentent des mutations génétiques naturelles qui perturbent la fonction de MC3R.

Ils ont ainsi déterminé que les quelques milliers de personnes porteuses de diverses mutations du gène MC3R étaient en moyenne plus petites et qu’elles avaient commencé leur puberté plus tard que celles qui ne présentaient pas de mutation.

En outre, les personnes porteuses de mutations réduisant la fonction du MC3R présentaient des quantités plus faibles de tissus maigres, tels que les muscles, mais cela n'avait aucune influence sur la quantité de graisse qu'elles transportaient , notent les chercheurs dans le communiqué.

Dans un autre volet de cette étude, les chercheurs ont analysé les dossiers de 6000 enfants. Encore une fois, les six enfants présentant des mutations dans le gène MC3R étaient plus petits et présentaient une masse maigre et un poids inférieur tout au long de l'enfance. Selon les chercheurs, ces données montrent que l’effet MC3R commence très tôt dans la vie.

Tous les participants identifiés dans ces études ne présentaient une mutation que dans une seule des deux copies du gène, sauf un, fait extrêmement rare, qui présentait des mutations dans les deux copies du gène. Cette personne était très petite et a atteint la puberté après l'âge de 20 ans.

Cette découverte montre comment le cerveau peut détecter les nutriments et les interpréter pour prendre des décisions subconscientes qui influent sur notre croissance et notre développement sexuel , explique le Pr O'Rahilly.