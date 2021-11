Un beau spectacle dans le ciel du Nouveau-Brunswick

Plusieurs photographes professionnels et amateurs ont donc profité de l’occasion pour capturer des images spectaculaires de Moncton à Charlo. Valérie Chouinard a réussi à capturer le spectacle à Beresford peu avant 23 h mercredi.

Les aurores boréales sont normalement plus visibles au nord du Canada dans les régions polaires. Lorsque les conditions météorologiques spatiales sont propices, c’est-à-dire quand il y a un période d’activité solaire intense, elles peuvent être observées plus au sud du pays dans les secteurs auroral et subauroral.

L’activité solaire cause l’activité géomagnétique. Quand l’effet est assez fort, les champs magnétiques de la terre peuvent être perturbés par des particules qui se heurtent aux gaz  (Nouvelle fenêtre) qui se trouvent dans la haute atmosphère. Ce sont donc des molécules de l'atmosphère terrestre excitées par ces collisions qui causent des éclats lumineux de plusieurs couleurs..