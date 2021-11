L’opération de sauvetage des pompiers à la Domtar, racontée par leur chef aux opérations

« On était en mission. Peu importe le temps que ça allait prendre, on voulait rendre les victimes à leur famille. »

Une semaine après le grave accident de travail qui a coûté la vie à deux hommes à l'usine Domtar de Windsor, le chef de division aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke (SPIS), Alexandre Groleau, a accepté de revenir sur les événements.

C'est près de 10 heures après l'effondrement que l'appel à l'aide a été fait à l'équipe spécialisée en sauvetage en milieu clos du SPISService de protection contre les incendies de Sherbrooke . Il devait être 11 h. Le capitaine [de la brigade de Domtar] m'a dit qu'il y avait un accident majeur avec plusieurs victimes à l'intérieur d'un silo. Qu'il y avait encore des gens à secourir à l'intérieur. Il m'a dit que [la brigade] avait réussi un premier sauvetage, mais qu'elle était incapable de rejoindre les autres.

Le chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Alexandre Groleau Photo : Radio-Canada

L'ampleur de l'événement avait de quoi compliquer les opérations, même si ces pompiers sont spécialisés dans les sauvetages dans les endroits plus difficiles d'accès. C'est un espace clos de 180 pieds de haut avec un diamètre de 24 pieds. Il y a deux entrées de 24 pouces, une à 40 pieds [de hauteur], l'autre à 100 pieds. Il y a un échafaudage de 180 pieds qui s'est effondré à l'intérieur. Tout ça, c'était dur à assimiler. J'avais de la difficulté à le visualiser et à faire un plan de match , explique le chef Groleau.

Au total, 36 pompiers et lieutenants spécialisés étaient sur les lieux pour secourir les victimes. L'intervention a duré près de 40 heures.

On savait qu’il y avait deux victimes. On savait approximativement où elles étaient, mais on ne pouvait pas confirmer leur état. Dès le début, on a été en mode sauvetage. On s’est donné comme mission de récupérer le plus rapidement possible les victimes et de les sortir de l’espace clos. Une citation de :Alexandre Groleau, chef aux opérations au SPIS

L'accident s'est produit à cet endroit à l'usine de Domtar, où des travaux étaient en cours. Photo : Pixel Nord

Les secouristes n'avaient qu'une chose en tête : faire le plus rapidement possible pour transporter les victimes à l'hôpital. On avait [fait] une évaluation primaire de 15 à 20 heures pour sortir les victimes. Après sept étages qu’on a démantelés, on s’est rendu compte que les planchers du dessous étaient excessivement écrasés et que ça compliquait le travail. On a réajusté notre temps au fur et à mesure qu’on avançait , raconte Alexandre Groleau.

On appelait des pompiers à la maison pour venir ici [à la Domtar], le taux de réponse était de 100 %. Quand on arrive dans un défi d’envergure comme ça, la mobilisation est instantanée de la part des pompiers. Une citation de :Alexandre Groleau, chef aux opérations au SPIS

« Le matériel utilisé lors de l'intervention, soit des cordages et des harnais, est contaminé et est maintenant hors d'usage. C'est pour assurer la sécurité de nos intervenants pour d'autres opérations », explique le chef Groleau. Photo : Radio-Canada

Comme un château de cartes

La structure instable de l'échafaudage a grandement compliqué les opérations de secours, mais le facteur sécurité était prioritaire pour l'équipe d'Alexandre Groleau. Les sauveteurs étaient assurés avec des cordages, mais la structure bougeait sous leurs pieds. Ils sentaient des vibrations. On était à une centaine de pieds de hauteur. Les spécialistes des échafaudages nous ont assistés pour nous guider dans le démantèlement. Ils nous mettaient en garde des risques de projection des matériaux. Ça aurait pu causer un autre affaissement. Heureusement, il n’y a eu aucune autre victime. Aucun des 36 pompiers sur les lieux n’a été blessé.

Les pompiers ont dû sortir 60 000 livres de matériaux à l'aide d'une corde pendant l'opération. Ils hissaient chaque pièce d’une soixantaine de pieds et ils recommençaient pour chaque pièce. Tout ça dans un milieu instable. Ce qui amenait le stress pour les intervenants [...]. Ils ne travaillaient pas sur le plancher des vaches. Ils avaient les pieds dans le vide. Ils avaient confiance en leurs collègues .

Si on faisait des actions trop rapides, on a été avisé que la structure pouvait faire une chute d’une centaine de pieds. On devait respecter le plan qui était fait au fur et à mesure par la compagnie d'échafaudage. Une citation de :Alexandre Groleau, chef aux opérations au SPIS

L'exiguïté du silo a également alenti le travail de l'équipe.

Généralement, dans un espace clos, on va chercher une victime. Là, [avant de le faire], on devait démanteler un échafaudage de 180 pieds de haut assemblé par des spécialistes pièce par pièce avec une corde dans un trou de 24 pouces. C’est ce qui a été la difficulté et qui a augmenté le facteur temps , précise le chef.

« On travaillait avec les pompiers de Windsor et ceux de la brigade de Domtar. On faisait une équipe ensemble. L’ambiance était qu’on travaillait unis. Il n’y avait pas de couleur de chemise ou de casque. On avait un but commun » - Alexandre Groleau Photo : Radio-Canada

Bien que l'équipe d'Alexandre Groleau a fait quelques longues interventions au cours des dernières années, reste que celle de la Domtar était unique.

En espace clos et en sauvetage en hauteur, c’est du jamais vu. Une citation de :Alexandre Groleau, chef aux opérations au SPIS

Avec les informations de René-Charles Quirion