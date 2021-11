Le Grand Prix de Détroit de retour au centre-ville en 2023

Depuis 2007, cette course automobile d'IndyCar se tient sur Belle Isle, mais selon ce qu'a présenté la société Detroit Belle Isle Grand Prix Inc, elle aura lieu de 2023 à 2025 sur un circuit long de 2,7 km au centre-ville de Détroit.

Les responsables du Grand Prix disent avoir passé les cinq dernières semaines à rencontrer des résidents de Détroit, des chefs d'entreprise, des groupes communautaires et des élus pour proposer ce retour de la course au centre-ville.

La réaction positive et l'enthousiasme de la communauté à l'égard du retour du Grand Prix dans le centre-ville renforcent notre conviction que cette relocalisation apportera un avantage significatif à la ville, à ses habitants et à nos entreprises locales pour l'avenir , précise l'organisation dans un communiqué.

Selon un rapport de l'Université du Michigan sur les retombées économiques d'un tel événement au coeur de Détroit, la Ville peut s'attendre à un retour financier de l'ordre de 77 millions de dollars américains.

La portée économique serait par ailleurs d'environ 10 millions de dollars pour les commerçants et les entreprises du centre-ville, précise le même rapport cité par le directeur général de la politique de la Ville, Irvin Corley Jr.

Ce n'est pas la première fois que le centre-ville accueille une course automobile. Le Grand Prix de Formule 1 de Détroit s'y est déjà tenu entre 1982 et 1988.

Le champion automobile Alex Tagliani qui a déjà participé au Grand Prix de Détroit sur Belle Isle voit d'un bon oeil ce changement. Photo : Radio-Canada / Gregory Wilson

Une course plus glamour

Le pilote Alex Tagliani conserve de très bons souvenirs de ses participations au Grand Prix de Détroit sur Belle Isle, mais il voit beaucoup d'avantages à ce déplacement vers le centre-ville, notamment pour la logistique, la sécurité, mais aussi et surtout pour l'ambiance.

Ça prend un plus gros investissement pour partir un circuit de ville, mais par contre au niveau du glamour de la course c'est sûr et certain, il n'y aura jamais rien comme un circuit de ville, c'est vraiment unique , dit-il.

Il est certain que l'initiative sera une réussite.

La Ville de Détroit étant une ville d'automobiles, ça va être un événement qui va être extrêmement populaire , affirme-t-il.

Avec des informations de l'Associated Press et de Mathieu Cordeau