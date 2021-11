COVID-19 : le taux d’infection grimpe en Ontario

La province recense 438 nouveaux cas jeudi, soit son plus grand nombre d'infections en un jour depuis près de deux semaines.

Pour le quatrième jour de suite, le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours des sept jours précédents est à la hausse, alors que cette moyenne avait été à la baisse pendant près de deux mois.

Le nombre moyen de cas par jour s'établit à 383 jeudi, comparativement à 366 il y a une semaine.

Près de 64 % des nouveaux cas touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu.

Il y a 72 nouvelles infections à Toronto, 40 dans la région de Niagara, 37 dans la région de York, 34 dans la région de Simcoe Muskoka, 28 à Ottawa, 26 dans la région de Peel et 26 dans la région de Sudbury.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Santé publique Ontario confirme également 5 décès supplémentaires jeudi.

Hospitalisations

Il y a 234 hospitalisations, soit 3 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 130 (-7)

Nombre de patients sous respirateur : 85 (+6)

Les autorités provinciales ont souligné mercredi que le nombre de patients aux soins intensifs demeure pour l'instant inférieur aux projections de modélisation faites le 22 octobre.

Il y a 337 nouvelles guérisons jeudi.

Le nombre de cas actifs est à la hausse (+96), se chiffrant à 3189.

Vaccination

Près de 16 600 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées mercredi dans la province.

À l'heure actuelle, 88,3 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et près de 84,8 %, deux doses.

La province élargit ses critères d'admissibilité pour la troisième dose, incluant entre autres les 70 ans et plus.

Cas dans les écoles

Il y a 86 infections supplémentaires en milieu scolaire.

Nombre de cas chez les élèves : 72

Nombre de cas parmi les employés : 14

Présentement, 501 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 10,3 % des établissements élémentaires et secondaires de la province. Quatre écoles sont fermées, en raison d'éclosions.

De leur côté, les centres de soins de longue durée de la province ne font état d'aucune nouvelle infection.

Dépistage

Un peu plus de 32 100 tests de dépistage ont été effectués en Ontario au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,7 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 601 524 cas de COVID-19 et 9891 décès.