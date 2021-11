Preuve de vaccination : des employés de la Polytechnique de la Saskatchewan suspendus

L’École polytechnique indique qu’elle ne fournira pas de détails sur la question.

Par respect pour les employés, nous ne partageons pas les postes, les départements ou les programmes touchés. Nous ne partagerons pas non plus les informations personnelles concernant le statut vaccinal , indique l’établissement dans un communiqué.

Dans une lettre envoyée à plus de 300 employés de l’École lundi, 17 membres du syndicat déclarent qu’ils se sentent discriminés par la direction et laissés à eux seuls par le syndicat.

Ces mêmes membres disent que d’exiger la preuve de vaccination pour conserver un emploi est une violation à la vie privée médicale des gens. Selon eux, le statut vaccinal ne devrait même pas jouer un rôle sur cette question.

Le président de l'Association des professeurs de l'École polytechnique de la Saskatchewan (SPFA), Bill Grosskleg, qui représente plus de 1300 employés, soutient la vaccination complète. Mais il précise que l’Association continuera de défendre les membres affectés par les décisions en matière d’emploi.

Le syndicat ne commentera pas les situations individuelles, car chaque cas est unique.

Nous reconnaissons et acceptons que tous les membres n'aient pas le même point de vue concernant la preuve de vaccination. Une citation de :Saskatchewan Polytechnic Faculty Association

La politique de vaccination de l’établissement

La politique de vaccination de la Saskatchewan Polytechnic exigent que les étudiants et les employés aient reçu leur première dose avant le 17 septembre et la deuxième avant le 22 octobre s’ils veulent accéder aux campus situés à Moose Jaw, Prince Albert, Regina et Saskatoon.

Depuis le 25 octobre, les personnes qui n’étaient pas adéquatement vaccinées devaient se soumettre à des tests rapides deux fois par semaine, dont les frais étaient couverts par l’établissement.

L’École polytechnique de la Saskatchewan rappelle que dès le 3 janvier 2022, tous les étudiants et les employés devront être adéquatement vaccinés pour accueillir davantage de personnes sur le campus. Dès cette date, les tests rapides ne seront plus acceptés.