Plus de 62 % des travailleurs auraient vécu du harcèlement sexuel à l’Î.-P.-É.

Les résultats du questionnaite ont été publiés mardi.

Sur les 1600 personnes qui y ont répondu, 62,5 % ont déclaré avoir vécu du harcèlement sexuel au travail.

La Commission des droits de la personne définit le harcèlement sexuel comme étant tout commentaire ou comportement de nature sexuelle non désiré.

Selon Laura Bird, la gestionnaire du projet Shift, une initiative de la commission visant à prévenir le harcèlement sexuel au travail, les chiffres de l’île sont semblables à ceux retrouvés ailleurs au Canada et dans le monde.

Oui, le problème existe. Oui, il existe. Le problème est que nous avons besoin que plus de personnes s’en occupent réellement. Une citation de :Laura Bird, gestionnaire des projets, Commission des droits de la personne de l’île

Pas que les femmes

Elle ajoute que les femmes sont plus susceptibles d’être confrontées à ce type de situation.

Néanmoins, 330 personnes s’identifiant au genre masculin ont déclaré avoir été harcelées sexuellement au travail.

Cela arrive aussi bien aux personnes qui s’identifient comme étant des hommes qu’aux personnes qui s’identifient comme étant des femmes , explique Laura Bird.

Laura Bird, gestionnaire des projets, Commission des droits de la personne de l’île. Photo : (Brian Higgins/CBC)

Les données sont préoccupantes, mais les résultats ne surprennent pas Jillian Kilfoil, directrice du Réseau des femmes de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ces comportements, on les a normalisés. Nous, on travaille avec des femmes de partout à l’île, et le harcèlement sexuel au travail est quelque chose de laquelle on entend souvent parler. Une citation de :Jillian Kilfoil, directrice du Réseau des femmes de l’Île-du-Prince-Édouard

Jillian Kilfoil a aussi déclaré que dans certains milieux de travail où les relations de pouvoir et de hiérarchie sont plus strictes, il est plus difficile de signaler des cas de harcèlement sexuel et de réaliser des enquêtes sur les dénonciations.

Elle rappelle les récents cas d’inconduite sexuelle dans l’armée canadienne qui ont abouti dans la démission temporaire ou définitive de onze officiers de haut rang depuis février, en raison d’allégations d’inconduite sexuelle ou à cause de la façon dont ils ont traité ces allégations.

Pour Jillian Kilfoil, directrice du Réseau des femmes de l'Île-du-Prince-Édouard, Jillian Kilfoil, il y a des employeurs qui hésitent encore à aborder la question du harcèlement sexuel en milieu de travail. Photo : Radio-Canada / René Godin

On regarde ce qui se passe dans l’armée au Canada. C’est même difficile d’avoir quelqu’un dans l’armée pour mener des enquêtes, mais cela [le harcèlement sexuel] peut arriver à n’importe quel endroit , ajoute Jillian Kilfoil.

Les gens plus portés à dénoncer

Le questionnaire montre également que les gens sont plus portés à signaler des cas de harcèlement sexuel qu’avant.

Environ 66 % des personnes harcelées disent l’avoir signalé à leur employeur.

Le taux important de signalements des cas de harcèlement sexuel serait un signe encourageant, selon Jillian Kilfoil.

Depuis le mouvement [#moiaussi], je pense que les victimes de ce type de harcèlement sont plus à l’aise de s’exprimer sur le harcèlement qu’elles ont vécu , explique-t-elle.

Des employeurs plus réactifs

Les employeurs seraient, quant à eux, plus réactifs et toléreraient moins ces comportements non désirés dans leur entreprise.

Environ 84 % des répondants ont déclaré que leur employeur avait pris des mesures pour contrer les comportements inappropriés, et 94 % se sont dits satisfaits des mesures prises par leur employeur.

Un peu plus de la moitié des personnes qui ont répondu aux questions ont déclaré que leur lieu de travail avait mis en place un programme de formation pour combattre le harcèlement sexuel au travail.

Nous avons définitivement un problème, nous savons que certains lieux de travail s’en occupent, nous savons que certains lieux de travail ont des plans en place , a déclaré Laura Bird, gestionnaire du projet Shift.

La Commission des droits de la personne de l’île a aussi créé une trousse d’informations afin d’aider les entreprises à combattre le harcèlement sexuel en milieu de travail.