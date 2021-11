Femme brûlée vive à Québec : l’accusé plaide coupable de tentative de meurtre

Par ce plaidoyer, Frej Haj Messaoud, 41 ans, n'aura pas à subir un procès devant jury qui devait débuter la semaine prochaine.

La victime était présente dans la salle d'audience.

Facteurs aggravants débattus

La Couronne et la défense s'entendent sur les faits que l'accusé a rendu plus de 37 visites non désirées à la victime, en plus de cerner sa résidence à plusieurs reprises dans les jours précédents le crime.

Lors de son interrogatoire après son arrestation, Messaoud a continué de dénigrer sa victime et il a pleuré, mais seulement pour ses enfants .

Toutefois, la défense et la Couronne ne s'entendent pas sur certains évènements qui pourraient constituer des facteurs aggravants. Messaoud fait également face à une accusation de voie de fait grave.

Selon la Couronne, ces facteurs aggravants seraient liés aux évènements qui ont précédé le passage à l'acte, notamment le caractère agressif de Messaoud.

Une trame factuelle sera débattue à 9 h, mardi prochain, notamment, avec le témoignage de la victime.

Procès

En août 2020, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait décidé de couper court au débat entourant l'enquête préliminaire de Frej Haj Messaoud. L'homme avait été directement cité à procès.

Le DPCP avait déposé un acte d'accusation direct, une mesure d'exception , pouvait-on lire dans les directives de l'organisme.

Frej Haj Messaoud était détenu depuis les faits.