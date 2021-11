Les travaux de recharge à la plage de Tadoussac vont bon train

Ces travaux qui vont permettre de protéger le pied de la falaise dans la partie nord de la baie de Tadoussac se font à l'aide de galets.

Plus précisément, le secteur ciblé se situe de la maison Dufferin à la fin du terrain de l'école.

Le principe c’est qu’on dépose de grandes quantités de ce galet, on y fait un certain profilage, mais finalement ce sont les tempêtes, les vagues et les marées qui vont terminer le profilage, qui vont l’adapter lorsqu’il y a des mouvements sur la plage , explique le maire sortant de Tadoussac, Charles Berton.

Charles Breton rappelle qu’il s’agit d’un projet pilote et les résultats seront évalués au fil du temps.

Ces travaux sont réalisés en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski.

Le ministère de l'Environnement notamment a investi un million de dollars dans ce projet.