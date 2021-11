Michel Jean : la dureté du monde, les liens humains et l’espoir

« Le pensionnat qui avait essayé de tuer l'Indien en eux ne leur avait pas pour autant appris à être parents. Il ne leur avait laissé que la douleur dans le cœur et la peur dans le ventre. Leurs enfants ont grandi auprès de parents en colère. » Ainsi écrit Michel Jean, dans son livre intitulé Kukum, paru en 2019. Deux ans plus tard, l'auteur, qui sera à Rimouski en fin de semaine en tant que président d'honneur du Salon du livre, aborde à nouveau cette colère transmise à travers les générations d'Autochtones dans son dernier roman, Tiohtiá:ke.

Il le fait cette fois à travers Élie, un jeune Innu qui devient itinérant dans les rues de Tiohtiá:ke – Montréal en Mohawk – après avoir purgé une peine de prison et avoir été exclu de sa communauté.

Élie est le produit des pensionnats. Il n'est jamais allé au pensionnat lui-même parce qu'il était trop jeune, mais ses parents sont des ex-pensionnaires, donc ces gens-là ont des blessures, ils vont élever un enfant qui lui-même va subir des blessures dans son enfance, les porter, et il va arriver un drame , raconte Michel Jean.

Élie se retrouve donc avec un bien étrange clan d'éclopés, de blessés, d'assoiffés de rédemption au square Cabot, à Montréal, et c'est à cet endroit où, petit à petit, se créeront des amitiés qui lui permettront de trouver les forces pour continuer et apprivoiser la violence qui l'habite.

Dans la dureté du monde, quelle est la possibilité d'en sortir? Ce sont les liens humains, l'amitié, l'amour, ces choses-là qui sont en nous, qui sont la belle part d'humanité qu'on a et quand ça s'exprime, par la lumière arrive l'apaisement des douleurs. J'ai voulu raconter ça à travers l'histoire d'Élie Mestenapeo. Une citation de :Michel Jean, auteur et président d'honneur du Salon du livre de Rimouski

Extrait du roman Tiohtiá:ke, de Michel Jean C'est comme lorsque tu marches dans le bois et que tu fais pas attention, avait-il l'habitude de dire pour raconter comment il s'était retrouvé dans la rue. Tu prends le mauvais virage. Au début, les sentiers se ressemblent. Puis tu finis par comprendre que tu es perdu. Tu oses pas retourner, tu te dis que tu vas t'arranger, que ça doit aboutir quelque part, mais ça mène nulle part et du te perds pour de bon.

De la discrétion à l'affirmation

L'auteur innu, dont les livres suscitent un intérêt grandissant au Québec et à l'étranger, est devenu un véritable ambassadeur de la culture autochtone. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. S'il n'a jamais caché ses origines, cela ne fait pas si longtemps qu'il les met réellement de l'avant.

Moi-même, j'avais zéro honte d'être Autochtone, mais je ne voulais juste pas de problèmes, je ne voulais pas qu'on me fasse des remarques désobligeantes, [...] je voulais juste avoir la paix , raconte-t-il.

Si bien qu'au début de sa carrière d'écrivain, il choisissait délibérément de ne pas utiliser la langue innue pour les titres de ses romans.

Quand j'ai commencé à écrire sur ces questions-là, [...] je ne donnais pas de noms en langue innue, j'avais peur que ce soit un handicap, que les gens soient rébarbatifs à [me] lire. Ça a changé, maintenant les gens ont une ouverture à ces questions-là. Une citation de :Michel Jean

Qui plus est, l'auteur considère que le roman est un médium particulièrement propice pour parler de questions difficiles comme les pensionnats pour autochtones, les femmes assassinées et disparues, le cercle de la violence.

La fiction a la capacité de prendre la lectrice et le lecteur et de les mettre dans les mocassins d'un personnage. [...] On est capable d'avoir accès à des choses auxquelles on n'aurait pas accès autrement. C'est encore plus fort qu'un film parce que ça se passe dans votre tête et tout repose sur votre imagination et la transposition que vous faites de l'histoire , dit-il.

Et maintenant que les tristes nouvelles des sépultures d'enfants autochtones et de Joyce Echaquan ont fait leur chemin ailleurs dans le monde, le changement est amorcé, estime Michel Jean, et il n'est plus question de fermer les yeux sur les erreurs présentes et passées.

Pendant longtemps, le débat se faisait en circuit clos, fermé, les Autochtones dénonçaient des choses, les gouvernements ne s'en occupaient pas trop, rien ne changeait, il n'y avait pas de conséquences. Ça se passait entre nous, ici. [...] Maintenant, le monde commence à regarder , dit-il.

