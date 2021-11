Les retards de chirurgies poussent des Manitobains à se tourner vers l’étranger

Fatigués d’attendre en raison des reports de chirurgies non urgentes, plusieurs Manitobains se tournent vers l’extérieur de la province pour y subir des interventions chirurgicales. Dans un rapport publié en octobre 2021, Doctors Manitoba estimait que près de 130 000 opérations chirurgicales sont désormais en attente dans la province.

Selon l'organisation, les retards dans les chirurgies ont pour conséquences de repousser l’établissement de diagnostics, d’accroître les complications et les morts inévitables.

Afin de payer pour une chirurgie à l’extérieur de la province, certains Manitobains choisissent de s’endetter lourdement.

Max Johnson, qui a subi une chirurgie au genou en Lituanie plutôt qu’à Winnipeg, considère que c’est « malhonnête » de la part du gouvernement de se servir de la pandémie comme raison pour les retards des chirurgies. Photo : Gracieuseté de TTJ Tourism

Max Johnson a pris l’avion pour la Lituanie pour subir une chirurgie au genou. L’opération et les soins postopératoires lui ont coûté 15 000 $.

J'avais le choix entre attendre peut-être deux ans à Winnipeg ou aller à l'étranger pour me faire soigner dans un endroit qui pouvait le faire en trois semaines , affirme M. Johnson.

Barbie Shukster espère pouvoir recommencer à faire du kayak sur le lac Winnipeg d'ici l'été prochain après son opération. Photo : Gracieuseté de Barbie Shukster

Barbie Shukster, elle, souffrait d’une sténose spinale, un rétrécissement du canal lombaire dans le bas du dos, qui finit par écraser les racines nerveuses.

Elle s’est rendue au Minnesota, aux États-Unis, pour subir une chirurgie qui l’a obligée à dépenser une somme de 27 000 $. Mme Shukster explique avoir contracté un prêt personnel pour faire face aux coûts.

Au lendemain de sa prestation de serment, la première ministre du Manitoba Heather Stefanson indique que sa priorité sera de mettre sur pied, au cours des prochaines semaines, un groupe de travail chargé de résorber les retards accumulés dans les chirurgies et d’améliorer la capacité des unités de soins intensifs de la province.

La COVID-19 a entraîné et mis en lumière de nouveaux enjeux dans notre système de soins de santé et notre économie, et notre équipe s’engage à agir immédiatement pour s’attaquer à ces défis , mentionne-t-elle.

Dans une déclaration écrite, la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, affirme que la province a octroyé des contrats à des organismes et partenaires pour effectuer plus de 11 000 chirurgies supplémentaires afin de rattraper les retards causés par la pandémie.

Plus tôt cet été à Winnipeg, la clinique Pan Am, le Centre de santé Misericordia et l'Hôpital général Victoria ont tous repris leur programme complet de chirurgies.

L'Hôpital Grace a repris son programme complet à la fin du mois de septembre et l'Hôpital Concordia, durant le mois d’octobre.

Avec les informations de Cameron MacLean, Jim Agapito, Issa Kixen et de Pat Kaniuga